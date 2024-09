Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, foi recebido pela governadora Raquel Lyra e a vice-governador Priscila Krause, no Campo das Princesas. Além de entregar o convite para a comemoração dos 35 anos da instituição agradeceu pelo atendimento aos seus pedidos, para a conclusão da Estrada de Penedo e a iluminação do entorno da Arena Pernambuco. E anunciou o início da construção de uma Igreja dedicada a São João Paulo II, em frente ao estádio, com projeto moderno, e capacidade para 1,5 mil fieis. A paróquia foi criada por Dom Fernando Saburido, antes de deixar a Arquidiocese de Olinda e Recife e a primeira dedicada àquele santo no Nordeste.

Gilberto Barbosa mostra projeto da Matriz do Santo João Paulo II - Arquivo Pessoal

LANÇAMENTO

O livro “Miguel Arraes -Histórias de lá e de cá” será lançado quinta-feira, a partir das 18h, no Real Botequim, em Casa Forte. As histórias de lá (exílio) foram escritas pelo médico e escritor Lula Arraes, filho do ex-governador e as histórias de cá (Pernambuco/) são do jornalista Ítalo Rocha, que trabalhou na assessoria de imprensa dele.

ALMOÇO

Rafael Tenório Simões, presidente da Ademi, comanda hoje almoço, na sede da instituição, de empresários do setor imobiliário, com Taciana Sotto Mayor, secretária executiva de Licenciamento e Urbanismo do Recife.

IMIGRANTES

O artista visual Lourival Cuquinha traz para o Recife seu projeto Transição de Fase, que desenvolve desde 2014 com imigrantes que chegam ao Brasil e se tornam camelôs nas grandes cidades. Vai expor, a partir do dia 23, cinco obras sobre o tema, no Pátio de São Pedro e Rua da Imperatriz.

Garibaldi Chianca e Marcelle Farias no espaço da Galeria Marco Zero na Casa Cor - Sheila Wanderley/Divulgação

FOTOGRAFIAS

A fotografa Andréa Leal, especializada em ensaios de estantes e recém-nascidos, inaugura hoje novo estúdio, no Poço da Panela, com projeto das arquitetas Larissa Krenmayr e Mariana K.

EDUCAÇÃO

Pesquisa da “Center for World University Rankings” colocou a Universidade Federal de Pernambuco como a melhor do Nordeste e a 14ª do Brasil.

PALESTRA

Sérgio Xavier e Ana Luiza Ferreira comandam debate sobre “O Papel dos Planos de Sustentabilidade para o Desenho do Novo Modelo de Desenvolvimento de Pernambuco, hoje, às19h, no auditório do Empresarial RioMar 5.

Norma Maranhão e Manoel Ferreira, casal de muito prestígio na nossa cidade - Sheila Wanderley/Divulgação

TÍTULO

O Retrô disputará o título de campeão da Série D com o Anápolis, de Goiás.

CIDADE INTELIGENTE

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Joana Portela Florêncio, recebeu, durante evento em São Paulo, o selo diamante do Connected Smart Cities 2024. Ela também participou do painel "Mulheres à frente da inovação: liderando as cidades inteligentes premiadas pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes.

MURAL

Eduardo Kobra fez mural na Rua Oscar Freire, em São Paulo, inspirado na escultura “Pensador”, obra prima de Augusto Rodin.