Camisa vermelha do Sport causa protestos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O torcedor do Sport que assistiu, no SporTV, ao jogo contra o CRB, domingo, tomou um susto. O time rubro-negro jogou com uma camisa totalmente vermelha. Mais parecia o Internacional de Porto Alegre. Algumas lideranças tradicionais do clube vão enviar protesto ao conselho, lembrando que tradicionalmente e nas suas principais conquistas o time atuava com a camisa com listras vermelhas e pretas e tinha como um único 2º uniforme na cor branca. Além da totalmente desfigurada vermelha, o Sport lançou outra camisa, predominantemente amarela.

O professor Mozart Neves Ramos recebe homenagem de Gilberto Carlotti, reitor da Universidade de São Paulo, pelo seu trabalho na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira de Políticas Públicas de Educação - Arquivo Pessoal

JUBILEU DE PRATA

A “Josefinna”, uma referência no mercado de sapatos feminino, comemora seus 25 anos de sucesso hoje, Guilhermina Coutinho e Lana Bandeira de Melo recebem amigas entre às 18h e 22h. Claro que com os sempre maravilhosos doces de Lana.

GALO

Rômulo, Rodrigo e Guilherme Meneses comandam hoje às 10h, entrevista coletiva, para anunciar o tema do desfile do Galo da Madrugada no Carnaval do próximo ano.

Andréa e Eduardo Pitanga, em noite de festa - Sheila Wanderley/Divulgação

VOEPASS



Amauri Vargas, assessor de imprensa da Voepass, informa que o voo da empresa entre Cascavel e São Paulo não foi cancelado por falta de passageiros, mas devido à readequação da malha aérea, em função da perda da aeronave que caiu em Valinhos, obrigando a suspensão de várias rotas.

RELIGIOSO

Foi criada a Associação Brasileira de Turismo Religioso, um setor que tem crescido muito no país merecendo um departamento no Ministério do Turismo. Para a Diretoria de Desenvolvimento do Nordeste foram eleitos Roberto Pereira e José Tito.

Maria Augusta e Pedro Campos à espera do primeiro herdeiro - Arquivo Pessoal

ALERTA

Portaria do Governo Federal reconheceu a situação de emergência devido à estiagem em quatro municípios de Pernambuco: Afrânio, Caruaru, Jatobá e Petrolina.

SAÚDE

De hoje a sexta-feira, a 26ª edição da Jornada Nacional de Imunizações acontece no Recife Expo Center. O evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Imunizações e terá 70 atividades.

BETS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o funcionamento das empresas de apostas de quota fixa no Brasil é o primeiro passo para regulamentação das bets.

PRAIA

Sexta-feira ‘A Let's Do it World’, credenciada do programa das Nações Unidas e pelo Instituto Limpa Brasil, vai realizar mutirão de limpeza na praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho.

APRESENTADORA

Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, será promovida a apresentadora na Globo. Assistente de palco de Luciano Huck desde 2022, terá seu programa.

MERCADO



A Apple sofreu uma queda de cerca de US$ 96 bilhões no valor de mercado devido à fraca demanda pelo iPhone 16, mas continua sendo a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de aproximadamente US$ 3,29 trilhões.

MUDANÇA



Após o boom do home office, Andy Jassy, CEO da Amazon, anunciou mudanças internas para tornar a empresa mais ágil e eficiente, uma delas é a exigência de retorno ao trabalho presencial cinco dias por semana a partir de janeiro de 2025.