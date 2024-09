Réveillon do Recife terá 4 dias de festa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Antônio Coelho anunciou ontem detalhes da Virada Recife 2025, no Marco Zero. Serão quatro noites de festa, com áreas gratuitas e privadas. O evento começa no dia 26 de dezembro, com atração surpresa e a Orquestra Sinfônica do Recife. No dia 28, Claúdia Leitte, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos e PV Calado animam a noite. No dia 29, a dupla Jorge e Mateus, Xand Avião, Henry Freitas com Pablo, Guilherme Ferri e Letícia Bastos sobem ao palco.

NA VIRADA

No dia 31 de dezembro, Nattan, Alok, Almir Rouche, Juciê, Matheus Moraes e Patusco celebram a virada para 2025.

Ana e Nelson Bezerra, no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

Hospital

O Hospital Português do Recife, referência na medicina brasileira, comemora seus 169 anos, assinalando os 25 anos do Serviço de Transplante de Medula Óssea. A integração com a Rede Einstein de Oncologia e Hematologia e ampliação da emergência 24 horas na unidade da Conselheiro Aguiar, facilitando o acesso dos pacientes da Zona Sul.

Encontro de Maira Fischer, secretária de Finanças do Recife, aniversariante de hoje, e o empresário Bruno Schwambach, que foram secretários de secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico no governo Paulo Câmara - Arquivo Pessoal

OS MELHORES

O Rosewood de São Paulo, na capital paulista, é o único hotel brasileiro presente no ranking 50 Best. Ocupa a 24ªposição e foi eleito o melhor da América do Sul pelo segundo ano consecutivo. Dos dez primeiros colocados, oito são asiáticos, inclusive o vencedor Capella Bangkok, na capital da Tailândia.

Gustavo e Ana Luiza Paes de Andrade, em nupcial no DOM - Sheila Wanderley/Divulgação

VERGONHA

É simplesmente uma vergonha, um enorme festival de buracos, a rodovia entre Porto de Galinhas e Serrambi, um enorme desrespeito com os moradores, comerciantes, donos de hotéis e pousadas e com os muitos turistas que visitam uma das praias mais bonitas do litoral pernambucano.



GALO

O tema do desfile Galo da Madrugada no Carnaval 2025 será “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval”. Uma homenagem às festividades que marcam o início e o fim da festa pernambucana.

PRIMEIRA CLASSE

Em viagem para Dubai, a recifense Nanda Figueiras ficou na primeira classe no avião da “Emirates” com nada menos que a esposa e a filha de Neymar, Bruna Biancardi e a pequena Mavie.

CAFEZINHO

A Zamp, que opera o “Popeyes” e o “Burger King no Brasil, adquiriu a franquia da “Starbucks”, maior rede de cafeterias do mundo e tem plano ousado. Pretende em dois anos implantar mil lojas em todos os estados do país. Atualmente estão em operações no Brasil 128 delas, principalmente em São Paulo.

AUDITÓRIO

Com 1,5 mil lugares, o auditório do Recife Expô Center tem recebido propostas para receber show e peças de teatro.