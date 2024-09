Shopping Recife vai modernizar seu mall

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Shopping Center Recife reúne formadores de opinião, em almoço, segunda-feira, na Casa Cor. Vai anunciar o maior investimento do centro de compras nas décadas recentes. Inclui modernização em várias áreas e abertura de novas operações. À noite, encontro será com empresários.

Guilhermina Coutinho e Lana Bandeira de Melo, na prestigiadíssima comemoração dos 25 anos da sua loja "Josefinna'' - Sheila Wanderley/Divulgação

VIOLÊNCIA

João Paulo Costa está à frente da lei que pune, fiscaliza e enfrenta as violências nas escolas, visto que no nosso estado ocorrem muitos casos. O documento já está em vigor em Pernambuco.

GUARARAPES

No meu artigo de hoje na página de opinião, revel que a Avenida Guarapes já foi eleita a cara do Recife e que já teve outro nome: Avenida 10 de Novembro.

TRIPLAMENTE

O chef Pedro Godoy recebe parabéns com a indicação dos seus três restaurantes ao prêmio Melhores da Mesa 2024. O Arvo, o Voar e o Omar, que abriu há pouco tempo, estão na lista.

WOODY ALLEN

Está em cartaz nos cinemas do Recife, o 50º filme do genial Wood Alen “Golpe de Sorte em Paris”. É uma comédia dramática, sobre o casal Fanny e Jean, que mora em Paris, brincando com a importância de ter sorte em determinados momentos da vida. O filme chega um ano depois do lançamento no Festival de Cinema de Veneza.

Na comemoração do seu aniversário, Miguel Coelho com o pai, Fernando Bezerra Coelho - Arquivo Pessoal

MODA

O jantar de lançamento da loja da influencer alagoana Mirela Cabus no Recife, no restaurante Le Chef, reuniu diversos nomes do nosso mundo feminino, como Nanda Figueiras, Maria Luisa Friedheim, Gabriela Percínio, Juliana Bacelar e Bruna Hazin.

HOTELARIA

Eduardo e Ana Helena Malheiros, que comandam o “The Westen Hotel de Porto de Galinhas”, retornam de São Paulo, onde participaram da Equipotel no Expocenter Norte.

Ana Veloso, Lourdinha Vasconcelos e Magda Guedes na abertura da exposição de J.Borges na Galeria Sobrado 7 no RioMar - Arquivo Pessoal

PARA ELAS

Raquel Melo promove, terça-feira, a quarta edição do Encontro Delas, no Moendo na Laje. Evento reúne influencers e empresárias para momento de networking, marketing e estratégia entre mulheres. Entre as palestrantes, Bia Guirão, Cuca Amorim e Ju Nunes.

J.BORGES

O Shopping Recife recebe novas intervenções do artista visual Derlon e do saudoso mestre J. Borges, como gravuras com pássaros e folhagens aplicadas nos elevadores. No RioMar, há uma exposição exclusiva do artista na Galeria Sobrado 7.

JUROS

O presidente Lula passou meses atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo aumento da taxa de juros. Agora viu, Gabriel Galípolo, que ele indicou para o cargo a partir de janeiro, aumentar em 0,25% a taxa, agora em 10,75% ao ano.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Minha musa inspiradora é meu prazo para entregar os artigos.” (Luís Fernando Veríssimo)

A PRINCESA Kate Middleton teve seu primeiro compromisso desde o fim do tratamento de quimioterapia. A princesa sediou uma reunião sobre ações para a primeira infância.

O CIRURGIÃO plástico Thiago Morais participa hoje e amanhã de evento médico em Buenos Airte.

NATURAL de Limoeiro, Larissa Tomásia está no reality show A Fazenda.

A FASHIONISTA Isabella Fiorentino marcou presença ontem em evento no Recife.

O MELHOR hotel do mundo em 2024, o “Capella Bangkok”, na capital da Tailândia, oferece piscinas privativas e um restaurante estrelado liderado pelo chef argentino Mauro Colagreco.

A MASCAVO, nova linha de maquiagem de Mariana Saad, já tem data para ser lançada: será no dia 20 de outubro.

A MINISTRA do Meio Ambiente, Marina Silva, praticamente desapareceu enquanto o Brasil sofre com os problemas da queimadas.

AOS 81 ANOS, Choi Soon-hwa vai concorrer ao Miss Coreia do Sul.

ANIVERSARIANTES

André Silva Ribeiro, Edna Mendonça, Encarnacion Torreão, Ester Satambonsky, Fernando Cerqueira Norberto, Fred Ferreira, João Falcão, Marcos Meira Lins, Rita de Cássia Neves, Selma Bragança e Sérgio Paranhos Filho.