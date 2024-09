Novos destinos dos turistas brasileiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jeanine Pires, que comandou o Recife Convention Bureau, de onde saiu para presidir a Embratur e é, atualmente, respeitada consultora de turismo, revela que a valorização do dólar, tem provocado a mudança nos viajantes brasileiros. Em vez da Europa e Estados Unidos, que ficaram muito caros, têm optado por destinos mais acessíveis, como Santiago, Montevidéu, Assunção e as argentinas Rosário, Córdoba e Mendoza. E, claro, Buenos Aires, mesmo com os preços de hotéis, roupas, calçados, refeições, passeios e entradas de shows que subiram muito.

NUPCIAL

Importante casamento reúne nosso mundo social neste sábado. Vão trocar o sim, Gabriela, filha de Liana Bacelar Gama Vieira e Maurício Gama Vieira, e Diego, filho de Morgana Lêdo Almeida e Sérgio Carlos Almeida. Cerimônia religiosa será às 19h45, na Igreja da Madre de Deus. Depois, noivos receberão cumprimentos no Armazém Blu’Nelle.

NA TV JORNAL

Gabriela Coutinho, diretora da Casa Cor, é a entrevistada do “João Alberto na TV Jornal”, hoje, às 13h30. Vai contar todos os detalhes do grande evento de arquitetura e decoração que vai até o dia 3 de novembro, no “Palazzo Itália”, no Recife Antigo.

LANÇAMENTO

O Real Botequim, em Casa Forte ficou superlotado no evento de lançamento do livro “Miguel Arraes:Histórias de Lá e de Cá”, com autógrafos dos autores, o médico e escritor Lula Arraes, filho do ex-governador, e o jornalista Ítalo Rocha, que atuou na sua secretaria de imprensa. Entre os que estiveram lá, Renata Campos com seus filhos João, Pedro, José e Maria Eduarda, Geraldo Julio. Maria e Marília Arraes, Raul Henry, Danilo Cabral, Sileno Guedes e André Longo.

COM WILL SMITH

A recifense Vanessa Lopes foi uma das famosas convidadas ao “backstage” de Will Smith durante o Rock in Rio e gravou tendência com o artista.

VIRAL

Foi descoberta quem é a criança famosa que deu uma entrevista à TV Globo nos anos 80, revoltada com o atraso do show da Xuxa, que viralizou recentemente. Se chama Patrícia Botafogo. Inclusive, concedeu nova entrevista para falar da repercussão da antiga.

NA ESPANHA

O cirurgião pernambucano Carlos Romeiro está na em Barcelona, na Espanha, onde participa da 59ª Reunião Anual da Sociedade de Pesquisa em Escoliose.

“CARIOCA”

Diferentes dos artistas que só se apresentam, Zara Larsson, que fez show no Rock In Rio, segue na cidade maravilhosa. Já foi na Barra da Tijuca, conheceu praias, conheceu a imagem do Cristo no Corcovado e afirmou que não deseja ir embora.

MEDICINA

Estudo americano mostra que, por mais que pequena, qualquer dose de álcool tem relação com desenvolvimento de câncer.

RECORDE

Em agosto, o Porto de Suape bateu recorde de movimentação de carga nos seus mais de 45 anos de funcionamento. Ao todo foram 2.658.036 toneladas, um aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2023.

M O V I M E N T O

A ARENA Pernambuco recebe hoje, às 19h30, a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Brasileiros Sub 14.

A PERNAMBUCANA Arlete Salles apresenta o espetáculo “Ninguém dirá que é tarde demais” no Teatro do Parque, hoje e amanhã.

SYDIA Amaral foi muito celebrada ontem, quando completou nova idade.

APÓS sucesso da marca de moda praia, Juju Queiroz lança uma versão da loja voltada para a moda esportiva.

KATY Perry distribuiu pizza para os seus fãs que estavam na porta do Hotel, no Rio de Janeiro.

ENTRE os destaques da moda brasileira que estão em Milão, para a Semana de Moda: Silvia Braz e Lelê Burnier.

A RECIFENSE Nanda Figueira desfilou para a nova coleção de Iury Costa em evento na Casa Cor.

EM MILÃO, Sabrina Sato foi vista com look completo da grife Chloé, que soma R$48 mil.

A MANSÃO de luxo que Virginia e Zé Felipe moravam em Goiana, com sete suítes e mais de três mil metro quadrados, está à venda por R$29 milhões.

ANIVERSARIANTES

