Outubro Rosa terá renda para a oncologia do Imip

A Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, presidido por Sandra Paes Barreto, com Amanda Campos na vice-presidência, vai promover o “happy hour” Outubro Rosa. Será no dia 1º de outubro, às 16h, no Spettus Premium, com renda para o setor de oncologia do Imip. Todos os 290 lugares já estão reservados, por nomes de destaque no nosso mundo feminino.

Nizete e Reginaldo Paes Mendonça, casal de muito prestígio no nosso mundo social - Sheila Wanderley/Divulgação

NO BARGAÇO

Julião Konrad foi conhecer o novo Bargaço, recebido por Wladimir Gomes. Confessa seu deslumbramento pela beleza do local, que lembra os restaurantes mais bonitos de Miami.

AIRBNB

A antiga residência de Kamala Harris, candidata à presidência dos EUA, está chamando atenção no Airbnb. Sua casa até 2021, está disponível para aluguel. A casa foi vendido para o novo proprietário por 860 mil dólares.

Sandra Paes Barreto e Amanda Campos, que comandam evento da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco - Arquivo Pessoal

RANKING

O deputado Lula da Fonte está em terceiro lugar em ranking nacional, divulgado pelo jornal Estadão, que analisa os deputados que mais destinaram ações orçamentárias na área da saúde. Em Pernambuco, ele está em primeiro lugar.

ROBÓTICA

O estudante pernambucano Luiz Fernando Santos será o primeiro aluno das regiões Norte-Nordeste a participar da seleção brasileira de robótica que vai competir na Olimpíada Internacional de Robótica, na Grécia.

APPLE

A Apple iniciou a pré-venda do iPhone 16 em quase 60 países. No Brasil, os aparelhos chegam para pré-venda na terça-feira, com a venda oficial na próxima sexta. Os preços vão variar de R$ R$ 7.799 a R$ 15.499.

SAÚDE

A Secretaria de Saúde de Pernambuco promove neste domingo a I Caminhada pelo Setembro Verde: "Seu Sim, uma Nova História", com percurso de três quilômetros saindo da Avenida Beira Rio.

As irmãs Raquel e Paula Lyra, no Campo das Princesas - Arquivo Pessoal

AVIÕES

O ministro Sílvio Costa Filho se reuniu com os representantes da Embraer, para viabilizar formas de aumentar o número de aviões das empresas aéreas brasileiras.

NUCLEAR

O Conselho Nacional de Política Energética vai decidir sobre a retomada das obras na Usina Nuclear Angra-3. Ela já consumiu R$ 12 bilhões e são necessários mais R$ 23 bilhões financiados por um “pool” de bancos.

SONHO

Mesmo não tendo nem de longe a força de antigamente, o PMDB tem boas expectativas para a eleição municipal de agosto. O presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, aposta que o partido vai eleger 900 prefeitos no país.

FAVORECIMENTO



Quem acompanha o guia eleitoral e as inserções políticas, observa claramente o favorecimento a alguns candidatos a vereador, que aparecem muitas vezes. A maioria não tem a menor chance de ganhar alguma aparição.