Um comitê sobre a defesa da Justiça de Pequenas Causas

Foi criado e instalado em Mendoza, na Argentina, o Comitê Internacional de Pequenas Causas para a América do Sul. Com o objetivo de fomentar e ampliar o Sistema de Justiça de Pequenas Causas no continente sul-americano. É coordenado pelas juízas Ana Luiza Câmara, de Pernambuco, e Carina Ginestar, da Argentina. O acordo também foi assinado pelo presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto; e pelo desembargador ministro da Suprema Corte de Justiça de Mendoza José Virgílio Valério. O desembargador Jones Figueirêdo foi designado membro consultor acadêmico.

PORTUGAL

Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho em nova temporada no seu apartamento de Lisboa.

FÉRIAS

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai tirar férias entre os dias 27 de setembro e 4 de outubro, para incrementar sua presença na campanha eleitoral, especialmente em Olinda.

PASSARELA

A pernambucana Luana Cavalcanti, que tem um filho de 13 anos, foi a primeira a conquistar o título de Miss Brasil, utilizando o novo regulamento do concurso, que permite a participação de mulheres casadas, divorciadas, mães e transexuais. Antes, exigia que a candidata fosse solteira e sem filho.

ALTO MAR

A segunda edição do “Réveillon em Alto Mar", será no transatlântico MSC Seaview, entre 29 de dezembro e 2 de janeiro, com direito a visão privilegiada do show pirotécnico da praia de Copacabana. Programação a bordo inclui shows de Luan Santama, Jota Quest, Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Alok.

DEBATES

A Fecomércio recebe hoje os candidatos a prefeito do Recife e Jaobatão dos Guararapes. Amanhã os de Olinda.

MODA

No Rio de Janeiro para show no Rock In Rio e lançamento do álbum 143, Katy Perry posou com top colorido de borboleta assinado pela Artemisi Gallery, que integra a São Paulo Fashion Week.

BRASILEIRA

Katy Perry aproveitou bastante o Brasil durante sua estadia para o Rock In Rio. A cantora promoveu evento de divulgação do seu novo DVD, interagiu com fãs e participou de dois programas na televisão.

SOLIDARIEDADE

Na 21ª edição do jantar New York Gala, da BrazilFoundation, a Rede Muda Mundo afirmou que doará US$ 10 mil para a recuperação de áreas afetadas após a tragédia de enchentes no Rio Grande do Sul.