Uma linda lembrança de Gustavo Krause da Gemba

O ex-governador Gustavo Krause fez este belíssimo comentário sobre minha nota lembrando a Gemba Sorveteria: “Seu artigo sobre a Gemba fez meu coração derramar lágrimas de sabor/saudade. Sorvete feito com o açúcar da emoção. Chocolate com mangaba (O dono pronunciava “mangaua’ e o biscoito divino eram a preferência da minha mãe, que ao visitar o Recife (nós moramos em Vitória de Santo Antão até 1957) nos ensinou o caminho do bom gosto mantido pela memória do paladar até hoje. Restaurou a paisagem de um tempo. Nem melhor, nem pior: Diferente.”

A FOTO

O famoso fotógrafo Bob Wolfenson, autor das fotos de todos os livros do seu primo, o cirurgião plástico Moisés Wolfenson, mandou uma fotografia recente, para ser colocado no painel do presidente da Sociedade Brasileira de Lease, que ele vai ocupar.

HOSPEDAGEM

Pesquisa do IBGE revela o local de hospedagem dos turistas brasileiros e estrangeiros nas suas viagens ao nosso país: 41,8% ficam em casa de amigo ou parente; 18,1% em hotel, flat ou resort; 6,1% em pousada, 4,8% em imóvel do Airbnb, 29% em outros locais.

GASTRONOMIA

Rui Silva na ponte aérea cuidando da abertura de restaurante Zio em Maceió e um Tio Armênio, em João Pessoa.

APOSTAS

Em média 1,3 milhão de brasileiros ficaram inadimplentes no primeiro semestre deste ano devido às apostas on-line. Os dados foram divulgados pela da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

ABRAJET

A Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo de Pernambuco, fundada por Augusto Boudoux e presidida atualmente por Luiz Felie Moura, comemora seus 40 anos.

ALIMENTAÇÃO

Oito em cada dez bebês brasileiros de 6 meses a 2 anos consomem alimentos ultraprocessados, representando cerca de 20,5% da energia produzida. O dado está no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil.

Greci Vidaletti,d a Monte Rodovias, Rivaldo Melo, presidente do Departamento de Estadas de Rodagens de Pernambuco e Vladimir Lacerda, presidente do Detran em encontro sobre rodovias - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

Bom dia: “Só o livro é capaz de fazer a eternidade de um povo.” (Marquês de Maricá)

AS FEIRAS de bem-estar Recifitness e Recife Nutrition acontecem no próximo final de semana no Expo Center Recife, com 60 expositores.

REPERCUTIU negativamente nas redes sociais o anúncio do vencedor do BBB24, Davi Brito, que decidiu não estudar mais medicina.

A APAC emitiu alerta de baixa umidade para o Sertão de Pernambuco com valores abaixo de 30% até a próxima sexta-feira.

EM SHOW no Rock in Rio, Ivete Sangalo e Liniker apresentaram de surpresa a música “Seus Recados.”

O CASAL Blake Lively e Ryan Reynolds lidera a bilheteria mundial com os filmes ‘É Assim Que Acaba’ e ‘Deadpool & Wolverine’, protagonizado pelos dois.

O LOUVRE é o museu mais visitado do mundo. Em 2023, recebeu 8,8 milhões visitantes.

“CORAÇÃO Sangrento” é o nome do álbum de inéditas que Zeca Baleiro e Wado lançam em outubro, que terá show dia 13 de dezembro no Recife.

ANIVERSARIANTES Aguinaldo Viriato, Alexandre Maçães, Aquiles Lopes, Brenda Carneiro, Carmita Cavalcanti, Emídio Cardoso Neto, Enilda Santos, George Trigueiro, Graça Brennand de Petribú Ventura e Heracliton Diniz.