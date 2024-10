Correios lançam selo em homenagem a Paulo Freire

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna desta terça-feira no seu JC

Um dos maiores símbolos da educação de Pernambuco e do Brasil, Paulo Freire foi homenageado com selo e carimbo comemorativos dos Correios. O lançamento aconteceu em São Paulo e na Concha Acústica da UFPE no Recife, durante o Colóquio Internacional Paulo Freire.

NO GRAMMY

A música “Ata-me”, composta pelo caruaruense Junio Barreto e interpretada por Alaíde Costa, foi indicada à Melhor Canção em Língua Portuguesa no Grammy Latino, que será entregue no dia 14 de novembro, em Miami.

IDADE

Sempre atento, Marco Lima revela a verdadeira idade de Pedro, filho de Luana Cavalcanti, pernambucana eleita Miss Brasil. Como ela tem 25 anos e casou aos 19 anos, na verdade ele tem seis anos e não 13 como tem sido divulgado.

JURÍDICO

Acontece sexta e sábado a Conferência Estadual da Mulher Advogada de Pernambuco 2024, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. O evento promove debate dos desafios femininos na advocacia contemporânea.

SHOW

Foi muito repercutido negativamente o show de Akon no Rock In Rio. Além de trocar a cidade e se referir ao local como São Paulo, ele utilizou playback em toda apresentação que teve algumas falhas de logística. O que impressionou foi que, mesmo com todos os erros, o público não deixou de animar o show.

BISCOITIQUE

Alice Carapeba, que assina delícias para muitos eventos no Recife, criou a primeira “biscoitique” da cidade. Será uma autêntica boutique de biscoitos pernambucana, com produção artesanal e quatro linhas: consumo, lembrancinhas, corporativa e especial, com vários sabores.

OBEDIÊNCIA

Finalmente Elon Musk, com toda sua fortuna, descobriu que não é o dono do mundo e pode fazer o que quer. Acabou perdendo a disputa com o ministro Alexandre de Moraes e terá que fazer sua plataforma X respeitar as leis brasileiras.

NO RIO

A Boi Galeria, única de arte contemporânea em atividade no interior de Pernambuco, participa da ArtRio, com a exposição ‘o eixo virou seta’ para o programa Brasil Contemporâneo do evento.

POLUIÇÃO

A praia de Pântano do Sul, em Florianópolis, é a mais poluída por microplásticos do Brasil, segundo estudo da Ong Sea Shepherd em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP. Além disso, 100% das praias analisadas do Brasil possuem resíduos plásticos.



M O V I M E N T O

BOM DIA: “Alguns ministros do STF agem, além de juízes, como delegados e promotores.” (Igor Maciel)

PARA atrair torcedores, o Retrô distribuirá ingressos e chopp gratuitos para quem for à Arena Pernambuco domingo, para o jogo da final do Brasileirão Série D.

O RECIFE foi uma das cidades escolhidas para o World Creativity Day 2025.

REFERÊNCIA no Direito Civil brasileiro, Sílvio Neves presenteou Ingrid Zanella com uma camisa do Sport.

THAILA Ayala e o pernambucano Renato Góes curtem dias em meio à natureza, na Califórnia.

EM EVENTO da ONU, o presidente Lula afirmou que apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão concluídas dentro do prazo.

O ROCK In Rio confirma edição em 2026, mas ainda não há data específica. Neste ano, cerca de 730 mil pessoas passaram pelo festival.

LUCIANO Hang, dono da Havan, voltou às suas redes sociais, depois de liberação do ministro Alexandre de Moraes, após bloqueio de dois anos.

LULA Falcão lançou o livro “Notas do Aquém.”

