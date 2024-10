Azul lança embarque com carros da BYD

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Azul fez parceria com a BYD para criar o embarque remoto. Na primeira etapa, passageiros constantes terão embarque prioritário e serão levados ao avião em um Yuan Plus, recém lançado SUV compacto da empresa chinesa. Na primeira fase, o serviço estará disponível nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Viracopos, em Campinas, e Juscelino Kubitschek, em Brasília. No próximo ano deve chegar aos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Confins, em Belo Horizonte, e Guararapes, no Recife.

AGRO

Durante a 4ª ExpoAgro Nordeste, no Parque de Exposições do Cordeiro, o secretário, Cícero Moraes, representou a governadora Raquel Lyra e foi homenageado, pelo presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Nordeste, Adilson Torreão Filho.

TROFÉU

27 anos após o último título, Pernambuco se tornou novamente campeão geral da Copa Norte e Nordeste de Remo, levantando o troféu "A Tarde". Com 960 gramas de ouro, o troféu permanecerá sob a responsabilidade da Federação Pernambucana de Remo até a próxima edição.

SUSTENTABILIDADE

O Governo de Pernambuco anunciou a escolha do estado pela Organização das Nações Unidas para sediar o primeiro laboratório de transição energética sustentável do mundo.

ORIGEM

Mary Elbe Queiroz, uma das maiores tributaristas brasileiras, nasceu em Ipubi, uma pequena cidade do sertão de Pernambuco.

JUSTIÇA

Uma das viagens mais bonitas que fiz foi ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e suas intermináveis dunas, com Elder Lins Teixeira, Cadoca Pereira e Fred Loyo. Com toda justiça, acaba de ser considerado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. Foi o oitavo espaço brasileiro a conquistar o título.

NO LIDE

O empresário André Bruère, que assumiu a presidência do Lide Pernambuco Internacional, já operou empresas no Brasil, México, Estados Unidos, Itália e França. Está substituindo Mauricio Laranjeira, secretário executivo de Atração de Investimentos no Governo de Pernambuco, que ocupou o cargo por dois anos.

ESTÁTUA

A província de Catamarca, na Argentina, inaugurou uma estátua da Virgem do Vale maior que o Cristo Redentor Com 52 metros de altura, tem o tamanho aproximado de um prédio de 11 andares.

A FINAL

A final da Champions League será no dia 31 de maio de 2025, em Munique, na Alemanha.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Voar nos aviões da FAB é um privilégio aproveitado, à larga pelas nossas autoridades.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

O DEPUTADO Felipe Carreras ganhou uma placa de homenagem no Hospital do Câncer de Pernambuco, devido às ações e recursos que destinou à instituição.

MARCELO Oliveira está assinando o cabelo de muitas famosas e influencers da nossa cidade.

FALECEU no Rio de Janeiro o jornalista Sebastião Nery, autor de vários livros e que tinha uma memória prodigiosa, que conferi em vários almoços com ele, na casa do seu amigo João Bosco Tenório.

AUGUSTO Acioli já começou os trabalhos na produção do próximo Samba Recife.

A JORNALISTA Lara Ximenes anuncia o seu segundo livro de poemas, “Amarelo de Açafrão”, pela Quintal Edições.

UMA curiosidade sobre a cantora Joyce Alane é que ela adora livros de receitas.

ESTÁ em alta o uso de bases e produtos de beleza em stick, no entanto, o modelo de maquiagem existe desde 1948.

A SÉRIE ‘Pinguim’ protagonizada por Colin Farrell é a maior estreia de série inédita na Max, com 5,3 milhões de espectadores.

ANIVERSARIANTES Darley Ferreira, Deborah Chistakus, Felipe Cabral, José Matutino Santos, José Múcio Monteiro, Luciana de Souza Leão e Thereza Lapa Carneiro de Albuquerque