Prestígio no aniversário do Hospital Português

Um evento bonito e prestigiadíssimo assinalou, ontem, os 169 anos do Hospital Português. Começou com missa celebrada pelo padre Arlindo Matos, seguido de cerimônia do salão nobre, com saudação do vice-provedor Beto Ferreira da Costa e do CEO Vaninho Antônio, da apresentação do novo andar premium de consultórios e a comemoração dos 25 anos do Serviço de Transplante de Médula Óssea, o terceiro maior do país. Seu diretor, médico Rodolfo Calixto recebeu a Comenda de Excelência Médica e fez emocionado agradecimento. Finalmente, a diretora de marketing, Ana Maria Couto, apresentou a nova e modernizada logomarca do hospital, com direito a desfile de médicos, enfermeiros, seguranças e servidores usando uniformes já com a nova marca. Evento terminou com um almoço para os convidados.

CIDADANIA

Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, que é baiano, recebe o título de Cidadão de Pernambuco em reunião solene da Assembleia Legislativa, hoje, às 18h. Foi uma iniciativa do deputado France Hacker.

INFANTIL

A feira Dia de Festa, produzida por Ricardo Coller começa de hoje até segunda-feira com exposição e inspirações de festas infantis, no RioMar Recife. O evento reúne ao todo 60 empreendedores.

HUMOR

A atriz pernambucana Fabiana Karla integra o elenco da série ‘5x Comédia’ no Amazon Prime Video, ao lado de Ingrid Guimarães, Rafael Portugal, Lázaro Ramos e Monique Alfradique.

AGILIDADE

O Mercado Livre anunciou que pretende dobrar o número de centros de distribuição no país até 2025, principalmente no Nordeste e Sul do Brasil. O objetivo é aumentar 40% as cidades que recebem produtos em até um dia.

ESTRATÉGIA

O ator Antônio Fagundes faz sucesso lendo poemas nas redes sociais e afirmou que essa ação ajudou a levar ao teatro pessoas que querem vê-lo nos palcos. O ator ainda afirmou que a ‘internet é a nova televisão’.

CERIMONIAL

Foi muito elogiado o trabalho de criação e cerimonial de Tatiana Marques, que esteve à frente dos 90 anos do Dr. Fernando Ribeiro Lins. Ela transformou o salão de festa do Arcádia num grande jardim e pomar: pássaros azuis em origami, flores do campo, plantas típicas do sertão.

FAMOSOS

Entre as pessoas que prestigiaram o anúncio do plano de expansão do Shopping Recife, duas figuras de renome nacional: a influenciadora e empresária Camila Coutinho e a atriz global Silvia Pfeifer.

INOVAÇÃO

O Sebrae e a Foz Inovação promove o evento Startup Way, de 3 a 5 de outubro, para incentivar soluções e propostas nas áreas de saúde e educação.