Entrevista com deliciosas revelações de José Paulo

Leia a coluna social desta quinta no seu JC

José Paulo Cavalcanti Filho, tri-imortal, membro das academias de letras de Pernambuco, do Brasil e de Portugal o concede uma maravilhosa entrevista á revista “Viva a Vida 60+”. Faz revelações deliciosas. Pincei três delas: Quando estudante foi adotado pelas bibliotecárias da Faculdade de Direito do Recife, comandadas por Leo, esposa do pintor José Cláudio, que guardavam os livros e preparavam lanche para ele. Na juventude, não queria ser escritor ou advogado, o sonho mesmo era ser maestro ou diplomata. E revela a lápide que quer para túmulo: “Ele vivia dizendo aí que vida boa”, mesmo sabendo que Maria Lecticia não vai concordar, mas não poderá reclamar, pois estará noutro plano. E muitas outras, num texto imperdível.

Encontro do ministro André de Paula e o presidente da Adepe, André Teixeira Filho - Arquivo Pessoal

PODCAST

As jornalistas Ana Luiza Machado e Geninha Nunes, lançaram “podcast” “De Gaveta” para debater os desafios e mudanças na comunicação. O primeiro entrevistado foi Laurindo Ferreira, nosso diretor de redação, que está no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação há mais de 30 anos.

Karinne Campelo, nova gestora geral do Hospital Santa Luzia - Arquivo Pessoal

DIVULGAÇÃO

O Convention Bureau e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, que têm competentes assessorias de imprensa, revelam que vão participar da “Abav Expô”, de hoje a sábado, em Brasília e da Feira Internacional de Turismo da América Latina, em Buenos Aires, entre sábado e terça-feira. Nos dois eventos, vão divulgar o evento “Visit PE 2024”, que acontece em novembro.

Ana Luiza Machado e Geninha Nunes recebem Laurindo Ferreira na estreia do podcast "De Gaveta" - Arquivo Pessoal

MUDANÇA

A gestão geral do Hospital Santa Luzia passou a ser comandada por Karinne Campelo. Com formação na área de administração hospitalar, tem experiência de 10 anos e há dois anos comanda aéra de negócios e estratégias do hospital.

REFENO

O comodoro Altair Júnior comanda hoje, das 20h às 24h, a festa oficial da 35ª festa oficial da 35ª Renata Oceânica Recife-Fernando de Noronha, com animação da banda “Papaninfa”

GOURMET

O Trapuá Shopping Park, em Carpina, tem entre os diferenciais, uma área gourmet completa, para receber eventos familiares.

O MELHOR

Para nosso companheiro Emannuel Bento, que acompanhou todo o Rock in Rio, o melhor show do festival foi o da cantora colombiana Karol G.

CAFÉ DA MANHÃ

A Associação Comercial de Pernambuco promove café da manhã empresarial, hoje, das 8h às 12h, no Novotel Recife Marina, com palestras de Fernando Pinheiro Pedro e Warwick Manfrinato, sobre mudanças climáticas e o mercado de crédito de carbono.

CABELOS

A cabeleireira pernambucana Andrea Gomes chegou ao top 10 do Talent Green House, concurso internacional promovido pela Davines, com um projeto que destacou sua criatividade e conexão com a cultura local. A final será em Berlim, na Alemanha, entre 3 a 8 de outubro.

ALERTA

Desde o início da semana, 12 cidades do Rio Grande do Sul vêm registrando fortes chuvas e ventos intensos, o que gera preocupação, pois o estado ainda se recupera da tragédia das enchentes.