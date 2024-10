Sustentabilidade e turismo em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta sexta no seu JC

O empresário Gustavo Luck revela que o “Fórum de Sustentabilidade e Turismo” de Fernando de Noronha acontece amanhã para promover estratégias e soluções para desenvolvimento mais sustentável para a Ilha. Terá os temas Turismo Ético e Sustentável, Resíduos e economia Circular. Numa iniciativa inédita, a Carbo Vapt em parceria com a Luck Receptivo fará a descarbonização dos motores das frotas de veículos de uso comum que operam no arquipélago.

Em temporada em Portugal, nosso presidente João Carlos Paes Mendonça almoçou com Tomás Roquette, da Quinta do Castro e Rui Silva, do Ruizito do Recife - Arquivo Pessoal

UNICAP

A Universidade Católica de Pernambuco comemora seus 81 anos com a celebração de uma missa hoje, às 18h, na sua capela, e o show do MPB Unicap, às 19h.

Os deputados Aglaison Victor, Claudiano Martins Filho e Joaozinho Tenório conferem as novidades no plena´rio da Assembleia Legislativa - Arquivo Pessoal

LÍDERES

Será no Instituto Brennand, em outubro, um dos maiores eventos ligados à experiência do cliente do mundo. Os palestrantes, simplesmente os líderes das maiores empresas nacionais, como Amazon, Coca-Cola, Reclame Aqui e outras.

DEPUTADO

O nome de Júnior Matuto, que assumiu a vaga de José Patriota na Assembleia Legislativa é Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior.

A dermatologista Gleyce Fortaleza com Ana Paula Siebert Justus, em recente evento - Arquivo Pessoal

PERDA

Muito lamentado o falecimento do médico Ricardo Médicis de Albuquerque Maranhão ícone da radiologia pernambucana.

RESPOSTA

As principais entidades da colônia israelita no Brasil divulgaram ontem, duríssimo manifestos criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos seus ataques a Isarel e ao primeiro- ministro Benjamin Netanyahu.

ESPETÁCULO

Estrelado pela cantora Thalita Pertuzatti, o espetáculo aclamado pela crítica e sucesso de público, “Whitney Houston Forever”, chega ao Teatro Riomar domingo, no tributo que narra a trajetória de Whitney Houston, considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos.

REINO UNIDO

A partir de 2025, brasileiros precisarão de uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA) para entrar no Reino Unido. Terá validade de dois anos, permitindo múltiplas entradas e estadias de até seis meses.

ARTE

Na próxima quinta-feira, o Museu Murillo La Greca inaugura a exposição coletiva "Dois passos para trás", com pinturas de pequeno formato de Heitor Dutra, Marcela Dias e Pilar Rodriguez.. Cada artista criou de 30 pinturas, com dimensões de 10x15 centímetros.

CALOR

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande e Brasília são cidades que podem sofrer recorde de dia mais quente nas próximas semanas, de acordo com previsão do Climatempo.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Defendo um judiciário mais próximo da população, mais humano e atento às demandas do povo.” (Ricardo Paes Barreto)

MARIA Arraes está nos preparativos finais para receber seu primogênito, José Miguel.

O JORNAL do Commercio online publicou ontem em primeira mão que Roberto Carlos será a atração surpresa do Réveillon do Recife 2025.

A ESPECIALISTA Celina Pessoa participa, hoje, de debate sobre leilões de imóveis, em São Paulo.

SHIRLEIDE Lima, hoje, realiza o 2º Encontro de Networking da Reserva do Paiva. Em foco, talks sobre economia, negócios e inovação.

HOJE é o Dia Mundial do Turismo.

A TV JORNAL está com inscrições abertas até o dia 13 de outubro para novo reality gastronômico.

FOI ontem a missa de 7º dia em memória do pró-reitor da UFRPE Paulo de Morais Marques, pai de Tatiana Marques.

“CORAÇÃO Sangrento” é o nome do álbum de inéditas que Zeca Baleiro e Wado, eu fazem show dia 13 de dezembro, no Teatro do Parque.

ANIVERSARIANTES

Bruno Ribeiro, Eduardo Zonari, Edivilma Magalhães, Elyanna Caldas Varejão, Fátima Dias de Souza, Flávio Coelho, Jorge Luiz Pinto Barbosa, Leonardo José Monte, Meraldo Zisman, Mércia Moura, Mirella Santini Aguiar, Regina Perrusi, Roberto Kelner, Roberto Queiroz Galvão, Sandra Cristina Araújo e Waldemir Miranda Filho.