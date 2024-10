Saudade da beleza de Beirute numa viagem pelo Libano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando vejo estes ataques ao Libano, com centenas de mortos, lembro da temporada que passei naquele país. Fui com Mário Gil Rodrigues, a convite de um cliente dele, um general do exército daquele país. Lembro do rigor na entrada no aeroporto e da beleza de Beirute, às margens do Mediterrâneo, de belos casarões antigos e também de muitos bairros destruídos pela guerra. E também da excelente gastronomia em ótimos restaurantes levados pelo nosso anfitrião.

CAFÉ NO BORSOI

O unidade do Borsoi Café na Casa Cor está abrindo aos domingos para café da manhã, atraindo especialmente os ciclistas que circulam pela área.

Diego Villar, CEO da Moura Dubeux, ao receber o título de Cidadão de Pernambuco, com o deputado Frances Hacker e Aluísio, Gustavo e Marcos Dubeux - Arquivo Pessoal

OBRA DE MARIA

A comemoração dos 35 anos da Obra de Maria será entre os dias 17 e 19 de janeiro de 2025. Além de eventos no Teatro Guararapes, teremos um grande show, com famosos padres-cantores, na Arena Pernambuco. Os ingressos para o gramado e deck estão esgotados, restando apenas lugares nos camarotes e arquibancadas.

Fred Petribú e Romilda Moreira, no aniversário dela no Bargaço - Sheila Wanderley/Divulgação

DEBATES

A cidade de São Paulo terá, até a próxima quinta-feira, 11 debates entre os candidatos a prefeito, a maioria marcados por baixarias e agressões virtuais e físicas. Para conseguir audiência, convidam Pablo Marçal, cuja presença não é obrigatória pela lei eleitoral, pois seu partido, o nanico PRTB, não tem um só representante no Congresso Nacional. Hoje teremos um novo, às 21h, na TV Guararapes/Record.

Ione Costa e Camila Coutinho, em evento do Shopping Recife - Arquivo Pessoal

DESTAQUE

A supermodelo brasileira Carol Trentini se destacou na semana de moda de Paris, marcando presença no desfile da Schiaparelli. Com mais de 20 anos de carreira, ela continua a brilhar nas passarelas internacionais.

EXPANSÃO

Seu Nô, Lucas Gomes e Danilo Gomes expandem as operações do Grupo Nô. Dessa vez, anunciaram a abertura, em novembro, de mais duas unidades do Burguer do Nô, nos shoppings RioMar e Guararapes.

PARA SILVIO

Silvio Santos ganhou uma linda homenagem do portal Festanejo, que lançou uma exposição virtual com trabalhos de cartunistas brasileiros.

PIANISTA

O pianista, tecladista, arranjador e compositor de jazz brasileiro pernambucano Amaro Freitas é uma das atrações do “São Paulo Jazz Weekend'' hoje no Memorial da América Latina, na capital paulista.

BAIRRO DA GLÓRIA

O bairro da Glória, no Rio de Janeiro, foi classificado como o 9º "bairro mais descolado do mundo" pela Time Out. A lista destaca locais que, apesar de menos badalados, oferecem rica cultura, vida noturna e uma experiência autêntica. Esses destinos permitem que os visitantes vivam como moradores locais.