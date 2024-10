Faltam pesquisas sobre os vereadores do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A disputa pelas vagas de vereador do Recife está sendo muito acirrada, inclusive por ter duas vagas a menos. Não existe qualquer pesquisa que revela os favoritos. Durante muitos anos, o vereador Liberato Costa Júnior, tinha seu “instituto de pesquisas” “DataLiba”, que tinha um alto acerto. Na eleição de 2020, apareceu o “DataCampos”, de André Campos, igualmente com muito acerto. O “instituto” não funciona este ano, porque ele é candidato.

VOLTA AO MUNDO

O transatlântico “Costa Deliziosa” faz uma viagem de volta ao mundo. Serão 108 dias, visitando 40 portos da América do Sul, Oceania, África e Europa. Começa no Brasil pelo Porto do Recife, no dia 27 de dezembro. Depois segue para o réveillon no Rio de janeiro. Custa a partir de R$ 256 mil por pessoa, em cabine interna.

DEBATES

No Recife, teremos apenas dois debates dos candidatos a prefeito. Terça-feira na TV Jornal e quinta-feira na TV Globo. No Rio, vai acontecer apenas o da Globo.

BETS

O negócio que mais cresce no Brasil é o das bets. Já são mais de quatro mil, em todos os estados do país. Para um especialista, com a regulamentação, devem diminuir para 400.

BOCÃO

Quem recebe parabéns neste domingo, quando completa idade nova é Tarcísio Regueira, o “Bocão”, radialista de muitos amigos na nossa cidade.

DESFILE

Dia 15 de outubro o desfile da Victoria Secrets retorna ao mundo da moda. Para a ocasião, a marca anunciou Cher e Tyla como atrações musicais e reforçou que só terá shows de mulheres.

SAÚDE MENTAL

O assunto da saúde mental está em alta entre os artistas. Recentemente, Paula Fernandes relembrou momentos de depressão, Simone Mendes comparou a fama à prisão e o sertanejo Zé Neto falou publicamente sobre ter parado a carreira para cuidar do psicológico.

GASTRONOMIA

Quinta e sexta-feira, o “Moendo na Laje” recebe o Festival Gastronômico assinado pelos chefs Rapha Vasconcellos e Zé Maria Sultanum, de Fernando de Noronha. Serão mais de 20 opções de pratos.

DESPEDIDA

Depois de temporada de sucesso, inclusive em São Paulo, o musical “Capiba Pelas Ruas eu Vou” do projeto Aria Social, faz espetáculo de despedida, quinta-feira, no Teatro do RioMar.

VOO

Os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, e da Argentina, Diana Mondino, anunciaram acordo para os voos entre São Paulo e as Ilhas Malvinas com escala mensal em Córdoba.

LOUVRE

Parte da divulgação para o segundo filme do Coringa, o Museu do Louvre publicou nas redes sociais novo clipe da cantora Lady Gaga, atriz no filme, desenhando um sorriso com batom no quadro da Mona Lisa.