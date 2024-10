Um empate no festival de música de Record

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O documentário sobre Jair Rodrigues, de Rubens Rewald, lembra um dos fatos mercante da música popular brasileira. Contra a opinião do autor Geraldo Vandré, junto com Théo de Barros, Jair Rodrigues foi escolhido para interpretar a música “Disparada”, no famoso Festival da Record. Foi a música preferida pelo público, mas “A Banda”, de Chico Buarque, foi a preferida pelos jurados. O resultado é que tivemos uma decisão inédita no evento: o empate no primeiro lugar.

REI

Fã assumido de Roberto Carlos, o deputado Augusto Coutinho foi o primeiro a reservar espaço na área vip do Polo Pina para assistir, com a família, ao show do rei no réveillon do Recife.

RODA VIVA

A ministra Carmem Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem feito duro pronunciamento sobre a violência na campanha eleitoral, é a entrevista de hoje no “Roda Viva”, às 22h, na TV Cultura.

SAUDADE

A Academia Pernambucana de Letras faz Sessão de Saudade, hoje, às 15h, para lembrar a acadêmica Nelly Carvalho, que morreu em junho. Evento terão como oradores Margarida Cantarelli, Lourival Holanda e Jô Mazzarolo.

ARTE

O mestre Nado representa Pernambuco no 38º Panorama da Arte Brasileira no Museu de Arte Moderna de São Paulo.

FUTURO

Francisco Cunha comanda hoje, às 19h, o painel mensal da TGI, tendo como tema “As repercussões dos incêndios espalhados pelo território nacional e do acirramento da disputa política para o futuro do país, pós eleições.”

BETS



O ministro Fernando Haddad afirmou que o governo possui os recursos necessários e planos para lidar com impacto social e econômico dos jogos de apostas eletrônicos, as bets.

HOSPITAIS

A Rede D'Or tem 73 hospitais em vários estados, inclusive Pernambuco, contabilizando 11,7 mil leitos.