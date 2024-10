Debate na TV Jornal é atração desta noite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As atenções estão voltadas para o primeiro debate dos candidatos a prefeito do Recife, que acontece hoje às 18h30, na TV Jornal, com 1h15 de duração. Será mediado pela jornalista Anne Barreto, com três blocos, com destaque para perguntas entre os candidatos. Está confirmada a presença dos cinco candidatos cujos partidos possuem pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral: Dani Portela, Daniel Coelho, Gilson Machado, João Campos e Técio Teles.

CIDADANIA

Em evento que assinalou o Dia Nacional de Órgãos, a governadora Raquel Lyra promoveu evento no Palácio do Campo das Princesas, quando destinou três novas caminhonetes para a frota da Central de Transplantes do Estado. A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecimento do sistema estadual de transplantes de órgãos e tecidos.

A governadora Raquel Lyra num dos três carros que entregou à Central de Transplantes de Pernambuco - Divulgação

CAMPEÕES

Com o título da Série D conquistado pelo Retrô, Pernambuco passou a ser o único estado do país com campeões em todas as séries do Campeonato Brasileiro. Santa Cruz em 2013 e Náutico em 2019, campeões da Série C; Sport, campeão da Série A em 1987, e da Série B em 1990.

Pai e filho, João e Teto Marinho curtindo a largada da Refeno no Bargaço - Arquivo Pessoal

O NOME

Hezbollah, nome do grupo terrorista do Líbano, em árabe significa “Partido de Deus.”

ITÁLIA

A cônsul da Itália Maria Salamandra recebe convidados esta noite, no Teatro de Santa Isabel, para recital do violinista italiano Alessandro Borgomanero, comemorando os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil.

GOLEIRO

O jornal inglês The Sun publicou que o Bayern de Munique está de olho no goleiro da Seleção Brasileira e titular do Liverpool, Alisson. A avaliação seria devido a um possível substituto do atual goleiro Neuer que vem sofrendo com problemas físicos.

PROCEDIMENTOS

A tendência no setor de procedimentos estéticos está sendo remover a presença de produtos exagerados, principalmente no rosto. Depois de alguns nomes conhecidos, como Gkay, agora foi a vez de Gracyanne Barbosa.

A BANQUETA

Embora todo mundo tenha dito que José Luiz Datena atirou uma cadeira em Pablo Marçal, em debate em São Paulo, na verdade era uma banqueta. Da marca Keva, que pesa 5,5 kg e custa R$ 400.

O pernambucano Joelinton, que joga no Newcastle da Inglaterra, e a esposa Thays Gondim - Arquivo Pessoal

A MÚSICA

Beyoncé autorizou Kamala Harris a usar a música “Freedom" na sua campanha a presidente dos Estados Unidos.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O 2º turno da eleição tem a rejeição como fundamental para o resultado.” (Igor Maciel)

HUMBERTO Costa tem prestigiado a campanha dos candidatos do PT em todo o estado.

HOJE é o Dia Nacional do Vereador e da Pessoa Idosa.

O BLOQUEIO da rede social X pelo ministro Alexandre de Moraes, completa hoje um mês.

O SHOW de Alcione no Samba Recife foi um enorme sucesso.

O JUDOCA e medalhista olímpico Willian Lima marcou presença domingo no Jogos Escolares Brasileiros Recife 2024.

O PILOTO pernambucano Rafael Chaves Câmara foi o campeão da Fórmula Regional Europeia Championship by Alpine 2024.

A AGÊNCIA Nacional de Energia Elétrica anunciou o acionamento da bandeira vermelha 2 a partir de amanhã. Ou seja, R$7,87 será adicionado a conta a cada 100 kWh.

UMA tragédia o furacão “Helene”, que passou pelo sudeste dos EUA e deixou mais de 100 mortos.

ANIVERSARIANTES Danielle de Carvalho Saunders, Fernando Adour dos Santos, Irene Montenegro, Joana da Costa, Jorge Romanguera Júnior, Josy Araújo Rangel, Karla Vieira, Luciana Fernandes, Maria das Dores Fernandes, Rafael Rocha Neto, Virgínia Feitosa e Wanda Palmeira.