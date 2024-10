Encontro no restaurante CÁ-JÁ da 24ª Casa Cor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Isabela e Gabriela Coutinho reuniram amigos para almoço no “CÁ-JÁ” da Casa Cor, com a presença do chef Yuri Machado, que preparou o maravilhoso cardápio, e seu irmão Alan Machado, administrador do restaurante. Espaço tem belíssima ambientação assinada pela arquiteta Ju Nejaim, com destaque para a mesa de centro decorada com um pé de jabuticaba; peças de artesanato de Tracunhaém e quadros de Marlene Almeida e Antônio Mendes. Presentes nossa diretora de marketing Mirella Martins, Sheila Wanderley e Fernando Machado.

HAPPY HOUR ROSA

A presidente Sandra Paes Barreto e a vice-presidente Amanda Campos comandam o “happy hour” “Outubro Rosa” da Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco, hoje, às 16h no Spettus Premium. Evento deve reunir todo nosso mundo feminino e terá a renda revertida para o setor de oncologia do Imip. É o grande evento social de nossa cidade.

DEMISSÃO

O técnico Tite não resistiu aos seguidos fracassos do Flamengo, mesmo tendo o elenco mais caro do país. Foi demitido ontem, com toda sua comissão técnica. Em um ano no rubro-negro carioca, comandou 64 partidas, com 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 60%.

NA ÁFRICA

Gilberto Barbosa retornou ontem ao Recife. Durante 12 dias, visitou comunidades da Obra de Maria em seis países: Moçambique, Benin, Angola, Congo e Togo.

EM NORONHA

O restaurante “Benedita”, em Fernando de Noronha, do chef Dario Costa reuniu diversos chefs e personalidades gastronômicas para celebrar os dois anos do espaço. A jornalista Vanessa Lins e os chefs Janaina Rueda e Auricélio Romão marcaram presença.

MICHELIN

O Guia Michelin vai eleger os melhores restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo em 2024, depois de quatro anos sem realizar o ranking no país. Vinte e um restaurantes que já têm uma ou duas estrelas; e três com a estrela verde participam da disputa.



PESAR

Muito lamentado o falecimento da matriarca Wilma Kruse, viúva do ex-secretario da Saúde Bertoldo Kruse, que teve intensa atuação no Internacional Women’s Club e na parte social do Sport.

COMEMORAÇÃO

O Recife foi escolhido pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais para comemorar o Dia Nacional do Representante Comercial. Será hoje, às 18h, no auditório do Senac, com palestra de José Ricardo Noronha, um dos maiores especialistas em venda do Brasil.

SEM CARROS

Quem tentou conseguir um carro nos aplicativos Uber e 99 domingo encontrou muita dificuldade. É que vários veículos tinham sido reservados com antecedência para participar das várias carreatas de candidatos que aconteceram em vários bairros da cidade.