Evento no JCPM Trade Center assinala a Semana do Sorriso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A “Semana do Sorriso”, campanha global de apoio aos portadores de fissura labiopalatina e os 25 anos da Smile Train, que trabalha em prol do tratamento e acolhimento de pacientes no mundo inteiro serão assinados com evento esta noite, no JCPM Trade Center. Em evento promovido por Daniele e Eduardo Paes Mendonça, da Casa Sorrir, juntamente com o cirurgião Rui Pereira e Dione do Vale, do Centro de Atenção aos Defeitos da Face do IMIP, teremos o show “Sorrisos que Iluminam”, com Rodrigo Lima e jantar no restaurante Douro In. O JCPM Trade Center estará com a fachada iluminada em azul, vermelho e branco, cores da campanha.

A presidente da Fundaj, Márcia Ângela Aguiar, o deputado Waldemar Borges e a senadora Teresa Leitão na homenagem da Assembleia Legislativa aos 75 anos da Fundação Joaquim Nabuco - Arquivo Pessoal

EM CARUARU

Nosso companheiro Igor Maciel vai mediar, hoje, o debate dos candidatos a prefeito na TV Jornal de Caruaru.

ABANDONADOS

Muitos candidatos, de Norte a Sul do país, estão se sentido totalmente abandonados pelos seus líderes, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Contavam com a presença deles para alavancar suas candidaturas a prefeito e vereador.

ENCONTRO

Sem time no Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari foi conhecer o centro de treinamento do Al-Nassr, em Riade, na Arábia Saudita. Lá encontrou Cristiano Ronaldo de quem é amigo há mais de 20 anos, quando treinou o craque quando era técnico da seleção portuguesa.

Adelina Schwambach e Mércia Moura em casamento na Itália - Arquivo Pessoal

ESCRITÓRIO

A Associação Casa de Clarice Lispector já recebeu 200 peças para o museu que vai ser montado no casarão onde ela residiu, na Praça Maciel Pinheiro. Paulo Gurgel Valente, filho da escritora, doou todo o escritório dela no Rio de Janeiro: Móveis, quadros, a cortina, o telefone, a máquina de datilografia.

TAYLOR SWIFT

Um homem arrematou em um leilão um violão autografado por Taylor Swift para destruí-lo. O rapaz compartilhou um vídeo nas redes sociais garantindo a peça por 4 mil dólares e depois batendo-a com marteladas.

ELEIÇÕES

Desde ontem, o eleitor só poderá ser preso no Brasil em casos de flagrante delito, ou seja, sendo pego cometendo uma infração ou perseguido e apanhado logo após cometê-la.

Karine Cobucci, nutróloga de muito sucesso - Sheila Wanderley/Divulgação

LAVANDA

O grupo A.B. Araújo foi criado no Recife pelo empresário maranhense Anastácio Araújo, voltado para a inovação e a qualidade no setor de produtos químicos e de limpeza. Para assinalar seus 56 anos, a empresa lança a linha Actif, uma linha de produtos com a fragrância lavanda, incluindo um desentupidor perfumado.

CARROS

Na Noruega, o número de carros elétricos já supera os modelos de gasolina. Dos 2,8 milhões de veículos cadastrados no país, 754.303 são totalmente elétricos e 753.905 funcionam à gasolina.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O Brasil inventou o Jogo do Bicho, o cheque pré-datado e o orçamento secreto.” (Fernando Castilho)





PAULO e Betânia Vieira comandavam mesa no almoço do Tio Armênio do RioMar.

RENATA Vasconcellos foi tema de reportagem sobre moda do Garotas Estúpidas. Foi definida como ícone fashion por conta dos looks neutros que usa no Jornal Nacional e no seu dia a dia.

A 17ª EDIÇÃO do Festival Internacional Cena CumpliCidades encerra sua programação sábado.

DANIELA Mercury faz show sábado no Terminal Marítimo de Passageiros.

O CASAL Eduarda Costa e Ulysses Pernambucano curte dias de férias em Madrid.

SUCESSO entre as torcedoras do clube, o Sport lançou camisa e reforça a campanha do Outubro Rosa.

SHOW de ontem de Bruno Mars no Brasil arrecadou R$ 1 milhão para ajudar o reconstrução do Rio Grande do Sul.

O HOSPITAL das Clínicas e o Hemope realizam a 9° campanha de doação de sangue, hoje e amanhã.

ANIVERSARIANTES Alexandre Dias, Ana Paula Serra, Astrogildo Santos, Carla Maria Falcão dos Santos, Francesco Pagagno, José Carlos de Andrade Lima Filho, Juliana Cassimiro, Maria Carolina Pontual, Maria Elizabeth Calado, Mariza Ramos, Nathalia Pereira, Roberto Teixeira, Rosa Maria Calado, Sandra Regina Fernandes, Sérgio Miranda e Sérgio Xavier.