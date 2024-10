Revista Forbes promove encontro hoje no Bargaço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O “Forbes Powers Dinner do Nordeste”, comandado por Antonio Camarotti, CEO da revista Forbes Brasil, em parceria com Eduarda Haeckel Vieira e Camila Haeckel Blanke, é o grande evento de hoje no Recife. Será às 18h30, no Bargaço da Marina. Reunirá figuras influentes do empresariado local e nacional para uma noite de networking, inspiração e conteúdo de altíssimo nível. Evento terá a participação, Geyze Diniz, do Pacto Contra a Fome, Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, Cecília Brennand, do Aria Social, Paulo Sales, das Baterias Moura, Marisa Hardman Paranhos, da Valor Gestão e Governança e Marcelo Vieira, do Grupo Evipar.

HISTÓRIA

O diretor regional do Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco, Bruno Veloso, comemora, nesta semana, os 55 anos de história da instituição, que tem como principal objetivo a conexão entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho.

ENCONTRO

A nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo esteve ontem no Palácio do Campo das Princesas, para cerimônia com a governadora Raquel Lyra sobre o Programa Novo Viver sem Limite, que visa garantir mais dignidade às pessoas com deficiência.

MÓVEIS

A grife de móveis premium “Artefacto”, que tem lojas no Brasil e Estados Unidos e já teve uma no Recife, abriu uma unidade na Madison, uma das mais importantes avenidas do comércio de Nova York.

SUPERMIX

A Super Mix, maior feira do Norte e Nordeste do setor supermercadista e de varejo, reunindo mais de mil marcas, com foco em tendências atuais do segmento, como marketing sensorial, layout de lojas e as novas tecnologias acontece de hoje a sexta-feira no Pernambuco Centro de Convenções.

MEDICINA

O professor da “Paris Cité University” Jerôme Bertherat, presidente da Sociedade Europeia de Endocrinologia, fará palestra no Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que acontece entre os dias 11 e 15, no Pernambuco Centro de Convenções.

ABERTURA

O nutricionista Rodrigo Rego Barros, especialista em gestão de qualidade em serviços de alimentação, inaugura franquia do “Nosso Granel” no Shopping Guararapes.

HORÁRIO

Depende agora apenas da sanção do presidente Lula a volta do Horário de Verão ao Brasil, que foi recomendado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, para poupar energia. Deve começar em novembro e o Nordeste ficará de fora.

CARNAVAL

Anitta revelou ontem o tema da edição da sua prévia de Carnaval “Ensaios da Anitta”. Com o tema ‘esportes’, será anunciado amanhã as 12 cidades brasileiras que estarão na turnê e, esperamos que Recife seja uma delas.