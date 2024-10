Musical relembra talento da cantora Elis Regina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As atrizes Laila Garin e Lilian Menezes se revezam no papel de Elis Regina no espetáculo “Elis, A Musical”, que estará no Teatro Guararapes, amanhã e sábado. Marcos Várzea faz o papel de Ronaldo Bôscoli, e Cláudio Lins o de César Mariano Camargo, os dois maridos da cantora. O texto é de Nelson Mota e Patricia Andrade e a direção de Dennis Carvalho. É uma antecipação, pois só estreia no dia 8 de novembro, no Teatro Claro, em São Paulo.

DOUTORADO

Leonardo Caribé participa de cerimônia hoje na Universidade de Coimbra, na conclusão do seu doutorado. Estarão na plateia a esposa Mirella Martins, a sogra Sarita Martins e os filhos Rogério e Theo.

SHAKIRA

Foi confirmada ontem nova temporada da cantora Shakira no Brasil. Vai mostrar sua turnê mundial “La Mujeres ya no LLoran”, dia 11 de fevereiro no Rio e 13 de fevereiro em São Paulo. Garantia de casa cheia.

GASTRONOMIA

Hoje e amanhã, o “Moendo na Laje” recebe o Festival Gastronômico assinado pelos chefs Rapha Vasconcellos e Zé Maria Sultanum, de Fernando de Noronha. Serão mais de 20 opções de pratos.

DESPEDIDA

Depois de temporada de sucesso, inclusive em São Paulo, o musical “Capiba Pelas Ruas eu Vou” do projeto Aria Social, faz espetáculo de despedida, hoje, no Teatro do RioMar.

CIDADANIA

O governo de Portugal lançou nova plataforma para pedidos de cidadania pela internet, que promete agilizar o trâmite dos processos. A falta de mão de obra e a enxurrada de pedidos, com milhares de brasileiros na fila, têm causado o atraso na análise e conclusão dos processos.

SEGURANÇA

O Instagram vai implementar medidas de segurança para os adolescentes que usam o app. As contas serão automaticamente privadas e os pais vão poder gerenciar o tempo de uso do aplicativo.

A MAIOR

O Brasil vai ganhar a maior fábrica de chocolate do mundo. Será da Nestlé, investirá R$ 1,1 bilhão entre 2023 e 2026 em sua fábrica em Caçapava, São Paulo, inaugurando uma quarta linha de produção de KitKat. A expansão visa atender à demanda no Brasil e à exportação para a América Latina.

AS URNAS

Hoje, os veículos do TRE serão carregados com a quantidade de urnas de acordo com os polos. Amanhã, começa a distribuição dessas urnas que serão usadas no domingo.