Igor Maciel conta tudo das eleições hoje na TV Jornal

Nosso companheiro Igor Maciel, que assina a coluna “Cena Política” no Jornal do Commercio e apresenta o programa “Passando a Limpo” na Rádio Jornal, é o entrevistado do “João Alberto na TV Jornal”, hoje, às 13h30. Conta detalhes da sua carreira jornalística, no jornal, rádio e televisão”; da sua paixão pela leitura e dos seus conhecimentos sobre vinhos. Um dos mais bem informados jornalistas políticos do estado, vai revelar os bastidores das eleições de amanhã, no Recife, nas principais cidades do estado, abordando também o quadro nacional. E quais as mudanças que poderão acontecer na cidade, no estado, no país, depois dos resultados do pleito.

Desembargador Cândido Saraiva, presidente do TRE, que vai comandar a eleição em Pernambuco amanhã, com a esposa Nara - Fernando Machado/Divulgação

REVIVAL

Em artigo hoje na página de opinião conto minha experiência como escrutinador na eleição de 1986 e as muitas dificuldades na apuração dos votos impressos.

Eduarda Ribeiro, brilho na nossa odontologia - Sheila Wanderley/Divulgação

JABOATÃO

Quem for eleito prefeito de Jaboatão dos Guararapes na verdade vai administrar três cidades, com características totalmente diferentes: Jaboatão Centro, Cavaleiro e praias.

VOTO

Quem estiver fora da cidade do seu título eleitoral ficará sem votar amanhã. Nas eleições municipais, não existe a opção do voto em trânsito nos pleitos federais e estaduais.

O médico Rodolfo Carlixto e Paula, em evento no Hospital Português - Sheila Wanderley/Divulgação

SHOW

A Uptown Band mostra seu novo show “Reggie in Blues”, um tributo a Reginaldo Rossi em ritmo de rock, jazz e blues, hoje às 18h30, No Garden Oktoberbest, no The Garden Open Mall.

ABSTENÇÃO

Mesmo com todas as pesquisas mostrando que a eleição de domingo no Recife já estaria definida, o cientista político Adriano Oliveira prevê uma abstenção de 20% no pleito de domingo, a mesma dos anos recentes.

MULTA

O Flamengo pagou R$ 4,8 milhões de multa para demitir o técnico Tite e sua comissão técnica.

CORAÇÃO

Mais uma vez, o Náutico foi sorteado como “Time do Coração” na loteria “Timemania.”

HOMENAGEM

O show “This Is Marília Mendonça”, em homenagem a cantora, hoje, em São Paulo, terá apresentações de Ludmilla, Luísa Sonza, Alok, Jão, Murilo Huff, Xamã, Zé Neto e Cristiano, Yasmin Santos e Luiza Martins.