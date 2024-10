Os novos desembargadores do Tribunal de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco está com oito vagas de desembargador abertas. As vagas com as aposentadorias de Itabira de Brito Filho, e Fernando Martins, serão do Ministério público e de juiz, por merecimento. As outras seis, uma é do Quinto Constitucional da OAB, três por antiguidade (sendo duas exclusivamente femininas) e duas por merecimento. O pleno do TJPE deve fazer as escolhas em novembro.

Sílvio Costa Filho e Tomé Franca, em evento no Aeroporto do Recife - Arquivo Pessoal

RETRÔ

Na próxima semana, a governadora Raquel Lyra vai receber, no Campo das Princesas, diretores, técnico e jogadores do Retrô, campeão brasileiro da Série D.

Fabiana e Ricardo Melo, em recente evento social - Fernando Machado/Divulgação

APOSTAS

O presidente Lula ficou literalmente horrorizado ao ser informado que beneficiários do Bolsa Família, gastaram, via Pix, R$ 3 bilhões em apostas nas bets. Deve assinar ato proibindo a prática.

Cuca Amorim e Mirela Cabus, em recente evento - Arquivo Pessoal

VINIL

O álbum ‘3001’, de Rita Lee, que já foi vencedor do Grammy Latino de ‘Melhor Disco de Rock’ de 2001, ganhou homenagem com edição em vinil duplo pela primeira vez.

MAIS UM

O Grupo Mateus inaugura mais uma unidade até o fim do mês, dessa vez, uma versão gourmet em Casa Forte. Será a nona loja da rede em Pernambuco.



SÉRIE

As condenações de Erik e Lyle Menendez, que estão presos há mais de 30 anos, serão reavaliadas após novas evidências. O interesse público no caso cresceu com o lançamento da série *Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais* na Netflix.

ANIVERSÁRIO

O chef César Santos celebrou idade nova com evento para amigos e familiares na Casa Estação da Luz, em Olinda. Além de delícias gastronômicas, no final do evento, ainda teve um bloco carnavalesco pelas ruas de Olinda com direito ao boneco gigante dele.

LEI SECA

Praticamente impossível de ser respeitada a Lei Seca, que proíbe a venda de bebidas em dias de eleições, não será aplicada amanhã.

MÃE

Luciana Gimenez revelou que ser mãe novamente é um dos planos que pretende realizar em breve. Aos 54 anos, ela já é mãe de Lucas Jagger, de 25 anos, fruto da relação com Mick Jagger, e Lorenzo Gabriel, de 13 anos, do casamento com Marcelo de Carvalho.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Basta de um botão da camisa erre de casa para que o desencontro seja total.” (Dom Helder Câmara)

O FESTIVAL “Eu Amo Café” tem nova edição, a partir do dia 20 com 33 cafeterias participantes.

A INFLUENCIADORA Fabiana Justus realizou o primeiro corte de cabelo em meio a batalha contra o câncer. Um hair stylist ajudou a herdeira de Roberto Justus a encontrar o melhor corte para o seu formato de rosto.

MARIANA Ferreira e Filipe Castro passam temporada em Paris.

AMANDA Furtado tem se destacado no mercado fit na nossa cidade, com doces funcionais e reduzidos em açúcares, glúten e lactose.

APÓS mais de 40 anos atuando, Glória Pires será diretora de um filme pela primeira vez.

A CALZEDONIA reúne convidadas no Chicama, para apresentar sua nova linha de moda praia.

A CANTORA sueca Ionnalee é presença confirmada na edição de dezembro do “no Ar Coquetel Molotov.

O ATOR Renato Góes foi muito festejado na sua passagem pelo Recife.

ANIVERSARIANTES

Adelmar D’Assunção Filho, Anabel Nolasco, Antônio Magalhães, Gelva Vilar Barreto, Kethuly Góes Moreira, Márcio Paes Barreto, Maria do Carmo Matos, Paulo Maranhão, Renato Maciel Alves, Silvinha Barbosa e Vera Lúcia Natrielli.