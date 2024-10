Os famosos que são candidatos a vereador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Muitos nomes conhecidos vão disputar mandato de vereador no próximo domingo. No Rio de Janeiro, o ator Babu Santana, a ex-candidata a presidente Heloísa Helena e o ator Mário Gomes. Em São Paulo, Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickman, Dudu Camargo, ex-apresentador de televisão, Marquito, ex do Programa do Ratinho e Joice Hasselmann, ex-deputada federal, Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé di Camargo. Já o ator Alexandre Frota é candidato na cidade de Cotia.

João Carlos e Auxiliadora Paes Mendonça, que comemoram hoje aniversário de casamento - Arquivo Pessoal

ANIVERSÁRIO

João Carlos e Auxiliadora Paes Mendonça comemoram hoje, em Portugal, onde passam temporada, o aniversário de casamento. Uma curiosidade: a lua de mel deles foi no antigo Hotel Boa Viagem.

MICHELANGELO

A belíssima exposição “Michelangelo, o Mestre a Capela Sistina” no RioMar foi prorrogada até o dia 20. É simplesmente imperdível.

Suzana Azevedo e Margarida Cantarelli, dois destaque no nosso mundo feminino - Sheila Wanderley/Divulgação

DECISÃO

Mais uma vez, Brasil e Argentina disputam uma final. Será hoje na Humo Arena em Tashkente, no Uzbequistão, na decisão da Copa do Mundo de Futsal. Partida será transmitida pelo SporTV ao meio-dia.

Adriana Caribé, brilho na nossa advocacia - Sheila Wanderley/Divulgação

CARDIOLOGIA

O mestre Fernando Moraes participará em Lisboa, de quarta a sábado, do Congresso Europeu de Cirurgia Cardiovascular, que vai reunir especialistas de todo mundo.

RESULTADO

O desembargador Cândido Saraiva, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, espera divulgar o resultado de todas as eleições no estado até as 20h de hoje.

UM ANO

O ataque do Hamas a Israel, que matou 1,2 mil pessoas e levou 240 reféns, completa amanhã um ano. Já foram mortos mais de 40 mil palestinos e a faixa de Gaza literalmente destruída.

ENCONTRO

Empresários do Grupo Atitude têm encontro amanhã com o desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

ALEMANHA

O cônsul Joahannes Bloos comanda quinta-feira, no “Famiglia Giuliano”, recepção assinalando o Dia da Unidade Alemã, a data nacional da Alemanha.