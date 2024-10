Os números da eleição deste domingo no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo, 5.568 municípios brasileiros vão eleger seus prefeitos e vereadores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são 463.367 candidatos, sendo 431.980 a vereador e 15.573 a prefeito. Já entre os partidos os maiores são o MDB que tem 44.479 candidatos; o PP 39.905; o PSD 39.826; o PT 30.131 e o PSDB 22.094.

EM PORTUGAL

O mestre José Paulo Cavalcanti Filho revela que a eleição em Portugal continua sendo feita com cédulas de papel. Bem mais barata que a brasileira, com as urnas eletrônicas. Termina às 18h e às 20h30, o resultado é conhecido. No Brasil, envolve rios de dinheiros e a suspeita, pois é um dos três únicos países do mundo que as eleições não podem ser auditadas. Os outros dois são Butão e Bengladesh.

LANÇAMENTO

A cantora e escritora Irah Caldeira lança hoje, às 15h,na Livraria do Jardim, durante o evento 'Brincadeiras de Ontem e Hoje' seu novo livro, "Qual é o Inseto mais Indiscreto".

HOTELEIROS

Está sendo criado o Sindicato patronal dos hoteleiros de Pernambuco, o “Sindhospedagem”. Carolina Oliveira coordena a criação do estatuto, do regime interno, do registro oficial e da legalização jurídica. Diretoria provisória tem Luís Guilherme Pontes, Otaviano Maroja, Felipe da Fonte, Marcos Tiburtius, Maurício Galvão e Eduardo Cavalcanti.

CARDÁPIO

Depois de temporada na Itália, o chef Armando Pugliese preparou novo cardápio para o Briza Beach Club Carneiros de Rosalvo e Christiana Rocha, que vem sendo muito elogiado.

RETORNO

Em 2023, os brasileiros realizaram 21,1 milhões de viagens, um aumento de 71,5% em relação a 2021, quando foram feitas 12,3 milhões de viagens, segundo a pesquisa do IBGE.

POPULARES

A princesa Leonor e a infanta Sofia, de 18 e 17 anos, estão cativando o público com seu carisma e cumplicidade. As irmãs espanholas têm ganhado popularidade globalmente, especialmente no TikTok, onde seus vídeos viralizaram.

TRANSNORDESTINA

Está sendo preparado o projeto do trecho até Suape da Transnordestina, que foi suprimido pelo governo de Jair Bolsonaro. A obra só deve ficar pronta em 2029.

TELETON

O SBT já marcou as datas do Teleton 2024: 8 e 9 de novembro.

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “Amizade é como a saúde; só depois de a perder se aquilata o seu valor.” (Leoni Kaseff)

BÓRIS Berenstein assumiu, mais uma vez, a presidência da Federação Israelita de Pernambuco.

JEISON Wallace volta a mostrar sua peça “Cinderella, a História que sua Mãe não Contou” no próximo sábado no Teatro do Parque.

COINCIDÊNCIA: hoje é o Dia Nacional do prefeito, quando as cidades brasileiras vão escolher exatamente seus novo prefeitos.

O HISTORiador Luiz Antônio Simas lança em novembro o livro “Sete Cordéis Brasileiros”, com ilustrações do pernambucano Jô de Oliveira.

O MUNDO nunca teve tantos bilionários. São 2.781, segundo o ranking da revista Forbes, 141 a mais do que no ano passado.

A PREFEITURA do Recife terá esquema especial de limpeza das ruas, no fim da votação de hoje, que estarão cheias de santinhos de candidatos.

REPERCUTIU na internet o relato de Rafaella Justus, que fez 15 anos recentemente e disse que ganhou um presente inusitado: um queijo avaliado em 30 mil reais.

ANIVERSARIANTES

André Lins, Arnaldo Maciel Filho, Dalila Caldas Domingues, Edgar Albuquerque, Eliane Morais, Karla Castelo Branco Paes e Melo, Leandro Penedo, Rose Mary Garziera e Taciana Amorim.

