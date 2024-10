Pouco protagonismo dos candidatos a vice-prefeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Embora seja um cargo importante, podendo até assumir o comando da capital, os candidatos a vice-prefeito no Recife tiveram pouca relevância na campanha eleitoral. Apenas Leninha Dias (de Gilson Machado) e Mariana Melo (de Daniel Coelho), mesmo falando pouco, apareceram muito no Guia Eleitoral. Já os outros ficaram praticamente desconhecidos pelos eleitores: Alice Galdino (Dani Portela), Kelly Souza (Técio Teles), Professor Mariano (Simone Fontana), Victor Marques (João Campos), Raimundo Malheiros (Ludmila) e Victor Correia (Vitor Assis)

OS VICES

Desde a eleição de 1985, foram eleitos vice-prefeitos do Recife José Carlos Melo (de Jarbas Vasconcelos), Gilberto Marques Paulo (de Joaquim Francisco), Sílvio Pessoa (de Jarbas Vasconcelos), Raul Henry (de Roberto Magalhães), Luciano Siqueira (de João Paulo e Geraldo Julio), Milton Coelho (de João da Costa) e Isabella de Roldão (de João Campos).

PERDÃO

Mais de 30 anos depois do “impeachment” da Presidência da República, Fernando Collor de Mello e a sua ex-cunhada Thereza Collor esqueceram as mágoas e participaram, juntos, de um ato de campanha eleitoral em Maceió. Foi de uma carreta do candidato a vereador de Maceió Fernando Collor, qye é sobrinho do ex-presidente, filho de Pedro e Thereza Collor.

Raquel Lyra celebrou a vitória de Rodrigo Pinheiro, que foi reeleito como prefeito de Caruaru - Reprodução Instagram

BANDEIRAS

As milhares de bandeiras usadas na campanha eleitoral - aliás de efeito duvidoso - perdem sua finalidade, com a decisão no primeiro turno no Recife. Devem ser recolhidas e encaminhadas para serem usada em instituições solidárias.

AEROPORTO

Ontem, o Aeroporto dos Guararapes deve um grande movimento. Muitos dos passageiros chegavam ou partiam visando votar nas eleições municipais.

TRANSPORTE

Já usado em várias eleições em outras cidades, pela primeira vez, os eleitores do Recife tiveram direito a usar os ônibus e o metrô de graça.

FUTURO

Muitos candidatos que não tiveram sucesso no pleito de ontem, vão aproveitar a exposição que tiveram em campanhas para deputado federal ou deputado federal na eleição de 2026.

SANTINHOS

João Campos, que teve brilhantes ações de marketing, conseguiu novo sucesso com os “santinhos” distribuídos no final de semana, sugerindo uma coleção. Mostram o prefeito almoçando, jogando futebol, trocando trompete, correndo, nevando e tomando banho no Parque da Tamarineira.

SEM COR

Uma curiosidade na eleição do Recife: nenhum dos candidatos adotou uma cor nas campanhas, aparecendo com tons diferentes. Até Gilson Machado raramente apareceu usando a camisa amarela da seleção brasileira, marca registrada do bolsonarismo.

TRAJE

Nos debates apenas João Campos apareceu com blazer, para especialistas o traje mais apropriado para atrair o eleitor. Todos os outros optaram com roupas digamos mais informais.

PROPOSTAS

Para não variar, candidatos sem chance de vitória aproveitaram a reta final da campanha para fazer promessas totalmente impossíveis de serem cumpridas.

SEMELHANÇAS

João Campos tem 30 anos, seu vice, Victor Marques, 29. Os dois são engenheiros. Única diferença é que João é do PSB, Victor do PCdoB.

GOVERNADORA

Raquel Lyra votou no Colégio Diocesano de Caruaru, acompanhada dos filhos João e Fernando, e do pai, João Lyra Neto.

Fernando Coelho, Fernando Coelho Filho, Antônio Coelho e Miguel Coelho comemoraram a vitória de Simão Durando, em Petrolina - Reprodução Instagram

DATENA

Com baixa votação, José Luiz Datena revelou que não pretende mais ser candidato, que se arrependeu de ter levado sua candidatura até o fim. Vai tirar um período de férias antes de voltar à televisão. E revelou uma coisa interessante. Ontem, ele votou pela primeira vez depois de 20 anos.