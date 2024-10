As arenas faturam com os shows de cantores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A maioria das arenas brasileiras, incluindo as construídas para a Copa do Mundo de 2024, faturam muito com shows. Desde 2015, este é o ranking: Allianz Parque (386 shows), Mineirão (120, Mané Garrincha (75), Morumbi (65), Fonte Nova (60), Maracanã (51), Arena do Grêmio (45), Arena Amazonas (44), Arena das Dunas (40) e Nilton Santos (37 shows). A Arena Pernambuco teve pouquíssimos shows, principalmente devido à dificuldade no acesso.

Fábio Costa e Geyze Diniz em evento no Recife - Arquivo Pessoal

PARABÉNS

Tão logo soube do resultado no estado, a governadora Raquel Lyra telefonou para vários prefeitos eleitos para dar os parabéns. O primeiro foi para João Campos.

JORNALISMO

Muitos jornalistas que atuaram nas campanhas devem tirar férias ou folgas a partir desta semana. Entretanto, para jornalistas de redação, muito trabalho começa agora, com a repercussão dos resultados, dados e o que eles representam. E as campanhas do 2º turno.

RECORDE

Carlos Bolsonaro bateu seu próprio recorde como o candidato a vereador de maior votação da história do Rio de Janeiro. Ele teve 130.480 votos. O recorde anterior também era de Carlos, em 2016, quando teve 106.657 votos.

JUSTIÇA

Virgínia Fonseca venceu na justiça após mover uma ação contra o Facebook solicitando uma liminar para que a rede social apagasse postagens com especulações sobre a paternidade das suas filhas. Outra ação foi movida contra o Google.

PELAS CRIANÇAS

Duas vítimas de crimes que chocaram o Brasil foram eleitos vereadores nesta eleição. Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, que foi assassinada em 2008, ao ser jogada pela janela e Leniel Borel, pai do Henry Borel, menino assassinado pelo padrasto. Os dois têm pautas voltadas para proteção com as crianças.

TRABALHO

O prefeito João Campos, passada a eleição, já voltou ao trabalho. Na tarde de ontem, participou da inauguração da Praça Criançada na Rua no bairro do Jordão.

NÚMEROS

Ivan Guedes, candidato a vereador pelo PL, obteve 2.926 votos nas eleições em Camaragibe, a segunda maior votação da cidade. No entanto, ele não foi eleito, já que seu partido não atingiu o quociente eleitoral necessário para garantir a vaga.



TARSILA

Quase um século após sua revelação em Paris, Tarsila do Amaral, ícone da arte moderna brasileira, ganha exposição no Museu de Luxemburgo, com retrospectiva da sua história. A mostra começa nesta quarta-feira e vai até o dia 2 de fevereiro, outubro, exibindo 150 obras.



RETORNO

Voltou a funcionar os perfis dos Instagram vinculados à prefeitura do Recife, como o Visita Recife, Teatro do Parque, Teatro Santa Isabel, entre outros.

ELES & ELAS

A nova Câmara Municipal do Recife terá 29 homens e 8 mulheres.

DE FORA

Antony Garotinho, que foi governador do Rio de Janeiro, candidatou-se a prefeito da cidade e não conseguiu ser eleito.

ROUCOS

Resultado, evidentemente, das comemorações, a governadora Raquel Lyra e o Prefeito João Campos estavam ontem roucos.

UM VOTO

A eleição para prefeito do pequeno município de Olho D'Água dos Borges, no Rio Grande do Norte, foi decidida por um voto. Antonimar Amorim, do União Brasil, teve 2.178 votos e Laize Sales, do PP, 2.177. Os votos brancos foram 26; nulos, 56; abstenções, 363.

PERDA

O jornalismo pernambucano perdeu uma grande figura sábado, com a morte de Helimar Santiago. Brilhou como narrador e comentarista na equipe de esporte da Rádio Jornal e foi, durante muitos anos, o locutor em cerimoniais oficiais do Governo do Estado.

A BANDEIRA

Com 80% dos votos, os eleitores de Belo Horizonte foram contra, em plebiscito realizado junto com a eleição de prefeito, a nova (e horrorosa) bandeira da cidade, aprovada pelo vereadores. Vai ser mantida a antiga.

Chef César Santos, na sua festa de aniversário recebe a cantora Nena Queiroga - Arquivo Pessoal

OS SUPLENTES

Os primeiros suplentes na Câmara Municipal do Recife são: Chico Kiko(PSB), Osmar Ricardo (PT), Nelson Pereira (PL), Ronaldo Lopes (PP) Doduel Varela (PSD) e Goretti Queiroz (Republicanos).