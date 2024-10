Favoritos não conseguiram se eleger vereador do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta terça no seu Jornal do Commercio

Muitos nomes que apareciam como favoritos para conseguir uma cadeira na Câmara Municipal do Recife não conseguiram os votos suficientes para chegar à Casa de José Mariano: Chico Kiko, Osmar Ricardo, Jairo Britto, Almir Fernando, Aline Mariano, Déa de Paula, Almir Fernando, Antônio Luiz Neto, Alcides Cardoso, André Campos, André Régis, Maguary e João da Costa.

LANÇAMENTO

Hoje, às 16h, no salão nobre do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o presidente, desembargador Ricardo Paes Barreto, e o presidente de Gestão e Preservação da Memória, desembargador Alexandre Assunção, comandam o lançamento do livro “O Palácio da Justiça de Pernambuco: Da Pedra Fundamental à Inauguração (1924-1930)”, de Carla Romeiro Nanes de Aguiar.

NA CASA COR

Pedro Ariel, diretor da Casa Cor Nacional, lança quinta-feira, na Casa Cor do Recife, seu livro “A Grande Beleza: Sensações”. Obra reúne Imagens de várias edições da Casa Cor pelo Brasil.

COMEMORAÇÃO

Bruno Veloso, diretor regional Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco comemora os 55 anos da instituição, que tem como principal objetivo a conexão entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho. Neste ano já gerou 5,2 mil vagas de estágio.

O TÍTULO

Antigamente o Título de Eleitor era um documento importante, tinha que ser guardado com cuidado, tinha que ser mostrado na hora de votar. Na eleição de ontem, poucos eleitores mostraram o título. Foi substituído pelo e-título, a biometria e por qualquer documento com foto.

NA FILA

A ministra Carmem Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral chegou domingo ao Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte para votar antes das 8h. Não aceitou a prioridade oferecida e entrou na fila para votar. Também votou no referendo sobre a mudança da bandeira da capital de Minas Gerais, um item extra na urna eleitoral.

OUTDOORS

Muitos candidatos chegaram cedo para colocar carros perto das sessões eleitorais. Com todos os vidros cobertos com cartazes de candidatos a vereador, criando, digamos, “out-doors” ambulantes.

HERDEIRO

João Coelho, que foi candidato a prefeito do Recife em 1985, pelo PDT, quando ficou em terceiro lugar, com 99.635 votos, atrás de Jarbas Vasconcelos e Sérgio Murilo. Acompanhou ontem o filho Daniel Coelho, na votação. O pleito de 1985 também teve entre os candidatos Augusto Lucena, Roberto Freire e Bruno Maranhão.

LANTERNINHAS

Os candidatos a vereador do Recife menos votados foram: Missionária Mayra (0 voto), Ricardo das Neves (1 voto) e Raissa Isabelly (2 votos)

VOTAÇÃO

Gilberto Alves, do PRD foi eleito vereador do Recife, com 4.985 votos. Nada menos de 21 outros candidatos, tiveram votação maior, mas não entraram.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Seja leal para consigo mesmo. Não altere seu comportamento apenas para contentar os outros.” (Yogaswami)

TODOS os pronunciamentos do Tribunal Regional Eleitoral foram acompanhados por uma pessoa usando a linguagem em libras.

APESAR da eleição, as missas e cultos evangélicos ontem tiveram boa frequência. Antes ou depois de votar

QUANDO chegou para votar em São Paulo, Marta Suplicy, candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos, encontrou e abraçou o ex-marido o deputado estadual Eduardo Suplicy.

SERÁ hoje, no “Vasto”, o jantar de lançamento do Restaurant Week, para convidados. Ocasião mostra o anúncio do tema e restaurantes participantes.

FERNANDO, Carla e Nanda Figueiras curtem dias nos Estados Unidos.

OS NOMES Vitor e Victor foram os que mais apareceram na eleição do Recife: Victor Correia foi candidato a prefeito, Victor Marques e Vitor Assis a vice-prefeito.

PAULO Moraes, secretário-executivo de Segurança Cidadã do Recife, participa, a partir de hoje, de congresso mundial de cidades na cidade de Haia, na Holanda.

VICKY, filha mais nova de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, seguiu os passos da mãe, que iniciou a carreira como modelo. Com três anos já encanta nas passarelas.

ACESSÓRIOS florais são apostas certeiras para o verão, segundo os principais sites de tendências fashion.

ANIVERSARIANTES

Ana Cristina Aguiar, Avelar Loureiro, Giovani Santoro, João Bravo Netto, Lenira Figlioulo, Marcionilo Lins Júnior, Maria Dulce Galvão, Maria Helena Andrade, Sílvio Vasconcelos, Simone Andrade, Tereza Cristina Pontual e Vanildo Elihimas.