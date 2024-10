Com 'Maratona de Jogação’, Ensaios da Anitta retorna ao Recife no dia 25 de janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pré-carnaval da Anitta é marcado por sua maratona de ensaios que percorre todo o Brasil. A edição 2025 do projeto intitulado Ensaios da Anitta, vai passar por 12 cidades, entre elas a capital pernambucana. a artista reconhecida globalmente, vai trazer o tema ‘Maratona de Jogação’ para os palcos. No Recife, a cantora retorna a Área Externa do CECON, no dia 25 de janeiro.



Com start marcado para o dia 11 de janeiro, em São Luis no Maranhão, a cantora segue nos fins de semana seguintes fazendo shows em: Fortaleza no dia 12 de janeiro; Salvador dia 18; Brasília dia 19; Recife dia 25; Ribeirão Preto no dia 26. Em fevereiro, dia 1º a "malandra" chega em Belo Horizonte, dia 2 em Campinas, dia 8 no Rio de Janeiro, dia 15 em Curitiba, dia 16 em Florianópolis e dia 22 de fevereiro encerra em São Paulo.

Além dos Ensaios, a cantora também confirmou o 'Bloco da Anitta', que acontece dia 28 de fevereiro, em Salvador, e dia 8 de março no Rio de Janeiro.