Fernando Monteiro participará de evento do Lide em Londres

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O deputado pernambucano Fernando Monteiro será um dos participantes da Lide Brazil Conference que o Grupo Lide promove, entre os dias 28 e 30 de outubro, no sofisticado hotel Savoy, em Londres. Estará ao lado de Mivhel Temer. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, Roberto Campos Neto, Aloizio Mercvadante, Davi Alcolumbre e os governadores Ibaneis Rocha, Eduardo Riedel, Ronaldo Caiado e Mauro Mendes.

Os irmãos Teto e Maria Paula Lundgren Marinho em café. - Arquivo Pessoal

NA ÁFRICA

O cirurgião plástico Amyr Kelner está em circulada pela África do Sul.

Isabela Coutinho com Luciano Bivar, dono do Pallazzo Itália, onde acontece a Casa Cor - GLEYSON RAMOS

LOURDES & FÁTIMA

Nossa colega Roberta Soares segue hoje para Barcelona, para fazer cobertura de dois grandes congressos internacionais da Obra de Maria comunidade católica que tem sede em Pernambuco, comandada por Gilberto Barbosa e Maria Salomé Ventura e que atua em 50 países do mundo. Estará no Congresso de Cura e Libertação, no Santuário de Lourdes, na França e no Congresso Mariano Mundial, no Santuário de Fátima, em Portugal.

NA EUROPA

Eduardo Peixoto, CEO do Cesar School, celebra a abertura do escritório na Europa, situado no Porto Digital Europeu, na cidade de Aveiro, em Portugal.

CARTÕES

Os torcedores do Sport tiveram uma noite dos sonhos na volta da Ilha do Retiro, com a emocionante vitória contra o Ceará. Mas é preciso técnico Pepa. Seis jogadores do rubro-negro receberam cartões amarelos, o que pode prejudicar o time na reta final da Série B.

Isabela Coutinho com Luciano Bivar, dono do Pallazzo Itália, onde acontece a Casa Cor - GLEYSON RAMOS

REFORMA

os pernambucanos Augusto Coutinho e Pedro Campos integram grupos de trabalho da Câmara dos Deputados que vão discutir a regulamentação da reforma tributária.

EM MACEIÓ

A comentada reconciliação de Teresa Collor e Fernando Collor de Mello, depois de 30 anos, não funcionou. Fernando Collor, filho de Teresa e Pedro Collor, usou o nome ex-presidente, seu tio, para disputar mandato de vereador em Maceió. Teve apenas 569 votos e conseguiu apenas uma suplência.

MARATONA

O maratonista Diogo Barbosa é o embaixador da 5ª Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes, que acontece domingo, no 2º Jardim da Avenida Boa Viagem.

M O V I M E N T O

Bom dia: Dos 100 brasileiros nascidos, segundo dados oficiais, 10 têm juízo, 10 são sabidos e 80 são otários.” (Gustavo Krause)

O SUPERINTENDENTE da Sudene, Danilo Cabral, está firme na vida saudável. Com o passar da eleição, voltou para as aulas de bike indoor.

MAIS importante evento da literatura brasileira, a 22ª Festa Literária de Paraty, começa hoje e vai até domingo.

ACESSÓRIOS florais são apostas certeiras para o verão, segundo os principais sites de tendências fashion.

ALÉM da advocacia, Iris Novaes agora aposta em novo ramo: mentoria para advogados.

UM RODÍZIO de carnes que realmente vale a pena no Recife é o JK Steak. Apenas peças selecionadas, de altíssima qualidade e variedade.

A BAUDUCCO, empresa brasileira de biscoitos, chegou aos EUA. A projeção é que, com a nova fábrica, gere cerca de 600 empregos.

DIVERSAS lojas e shoppings estão incentivando a compra de presentes para o Dia das Crianças.

SERÁ lançada, em dezembro, a série “Cem Anos de Solidão”, inspirada na obra-prima do escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Aniversariantes

Adalgisa Cordeiro, Aderval Barros, Ângela Moraes, Arnaldo Xavier, Caio Mário Mello, Eduardo Falcão, Eloy D’Almeida Lins, Gilvandro Filho, João da Costa Azevedo Filho, Lúcia da Fonte, Maria Tereza Maranhão, Nícia Gueiros Leite, Roberto Selva, Silvana Gondim, Socorrinho Almeida, Tereza Teixeira e Vanessa Vecchione Pontual.