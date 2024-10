O especial de Roberto Carlos será gravado no Allianz Parque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante todos os anos, o tradicional especial de final de ano de Roberto Carlos na TV Globo foi gravado nos estúdios da emissora. Exceção em 2011, que foi em Jerusalém. A 50ª edição, que pode ser a derradeira, com o fim do contrato dele com a emissora, será gravado ao vivo. Inicialmente, seria no Maracanã, mas como não havia datas no estádio carioca, será no dia 27 de novembro, no Allianz Parque em São Paulo. Ingressos custarão entre R$ 250 e R$ 1,121.

Os médicos Carlos Caiado e Ana Beatriz Albuquerque, junto com Bruno Pacheco e a apresentadora Anne Barreto, em evento no Novotel Recife Marina - Arquivo pessoal

POSSE

O presidente Cândido Saraiva comanda reunião solene do Tribunal Regional Eleitoral, hoje, às 17h, para a posse do desembargador Fernando Cerqueira dos Santos como vice-presidente e corregedor regional eleitoral.

LANÇAMENTO

O neurocirurgião Luiz Severo lança dia 17, na Livraria Leitura do RioMar, o livro “Você não Precisa Sentir Dor.”

DERROTA

Apontado como futuro presidente do PT, Edinho Silva, que está no seu quarto mandato como prefeito de Araraquara, não conseguiu eleger sua candidata, Eliana Honain. Vencedor foi Dr. Lapena, apoiado por Jair Bolsonaro.

MEDICINA

O deputado Eduardo da Fonte apresentou um requerimento à ministra da saúde, Nísia Trindade, solicitando informações sobre os aparelhos de cobaltoterapia em uso no Sistema Único de Saúde (SUS) e propondo sua substituição por aceleradores lineares, tecnologia mais avançada e eficiente para o tratamento de câncer.

NA PRAIA

Após decisão do pleito, o então candidato Daniel Coelho foi à praia. Segundo ele, era tudo o que mais desejava, com a movimentação das campanhas.

Sophia Lins, brilho no nosso mundo feminino - Arquivo pessoal

CRIANÇA ESPERANÇA

Será esta noite a edição deste ano do Criança Esperança na TV Globo. Apresentação será de Marcos Mion e terá a participação de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Iza, Xuxa, João Gomes, Belo, Péricles, Lucy Alves, entre outros.

HOME OFFICE

Pesquisa de economistas das universidades de Nottingham, Sheffield e King’s College London, do Reino Unido, mostrou que os trabalhadores preferem o trabalho remoto, ainda que o crescimento salarial seja até 7% mais lento comparado aos que trabalham presencialmente.

CUIDADOS

Uma nova moda - ainda sem aval de especialistas - viralizou no Brasil e no mundo. Trata-se do uso de adesivos no rosto para a prevenção de rugas, na hora de dormir. Entretanto, não há resultados e nem recomendação de profissionais.

Isabella Fiorentin e Juliana Lins em evento fashion - Arquivo Pessoal

REDE SOCIAL

O TJPE agora está ativo no Tiktok, a famosa rede social dos jovens. A ideia é a aproximação com o público e a democratização de conteúdos relacionados ao nosso judiciário. O primeiro vídeo postado fala sobre as novidades no mundo jurídico pernambucano.

COR DO ANO



A Coral revelou a cor do ano das suas tintas: é o Curry Dourado, um amarelo vibrante.

RIFAS

Está cada vez mais comum, inclusive entre as blogueiras da nossa cidade, o hábito de rifar itens mais caros, como bolsas e sapatos de luxo, indo até carros. A prática, mesmo sem fiscalização, possui modelos de vários valores, até mesmo de um real.