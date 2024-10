Dia das Crianças é comemorado com programações infantis no fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (12), é comemorado o Dia das Crianças. Para entreter os pequenos e animar esse dia tão divertido, a coluna João Alberto separou algumas opções de programação para a criançada, como eventos musicais, brincadeiras, shows e espetáculos em diversas localidades, com opções gratuitas e pagas durante o fim de semana.

O Circo vai invadir o RioMar Recife neste sábado - Arnaldo Carvalho especial para o RioMar

Paço do Frevo

Os passistas mirins vão poder participar, neste sábado (12) de oficinas e brincadeiras que envolvem o frevo. No domingo (13), o museu realiza as “Doses de Frevo”, visitas mediadas pelo equipamento cultural, às 11h30 e 14h. E às 15h30, é hora de “Arrastão do Frevo” com a Troça Carnavalesca Mista O Lord de Olinda pelas ruas do Recife Antigo. Todas as atividades são gratuitas - paga-se apenas o acesso ao museu para participar do “Frevações” e “Doses de Frevo” (R$ 5 meia e R$ 10 inteira).

Confira a programação das oficinas Frevações

Será neste sábado, 12 de outubro, com inscrições online gratuitas nos links abaixo.

-Frevando com Criatividade: Brincadeira e Oficina de Máscaras - 11h às 12h

-Quiz do Frevo - 14h às 15h

-Oficina de Estandartes e Flabelos - 16h às 17h

Além disso, neste sábado terá o Odontomóvel oferecendo 30 atendimentos gratuitos. As consultas incluirão serviços de limpeza, aplicação de flúor e orientações sobre higiene bucal. As inscrições poderão ser realizadas por meio do link disponibilizado nas redes sociais do Paço do Frevo.

Mini Capibaribe Festival

O evento tem como objetivo promover vivências voltadas para o público infantojuvenil, com ações educativas e lúdicas para incentivar o cuidado com os rios e com o meio ambiente. Serão realizadas recreações infantis, shows, o Bloco Carnavalesco Fluvial para crianças, o Floquinho, e passeio de trem pelas margens do Capibaribe. A programação acontece neste sábado (12), das 15h às 18h, no Quintal da Iron House, na Várzea, com entrada gratuita.

Parque Estadual de Dois Irmãos

Neste sábado (12), o parque terá contação de histórias, das 9h às 12h e das 14h às 16h; jogos e brincadeiras das 9h às 16h; exposições de 9h às 16h; campanha de vacinação no local de 9h às 16h; enriquecimentos com os animais, das 10h às 16h e o Cine Zoo, das 9h às 16h. Já no domingo (13), a programação segue a mesma, mudando apenas o Cine Zoo para uma apresentação de capoeira do grupo Capoeira Magia do Berimbau, às 10h30.

Oficina Francisco Brennand



Neste sábado (12) e domingo (13), a Oficina Franscisco Brennand realiza oficina de teatro para crianças, ministrada pela atriz Angélica Zenith. Ao todo, são seis horas de aula, dividida em dois dias, com 30 vagas para para crianças entre 7 e 11 anos, acompanhadas de um responsável. As aulas no fim de semana, das 13h30 às 16h30, com ingressos à venda no site.

Instituto Ricardo Brennand



O museu realiza neste sábado (12) o VI Festival Medieval para Crianças, com programação para toda família. De 13h às 16h30, terá jogos e brincadeiras nos jardins do museu; das 13h às 16h30, aula de esgrima; sas 14h às 15h, o espetáculo "Brincando de Ser Brincante"; Das 16h às 17h, show da banda Mini Rock e, das 15h às 16h, apresentação do mágico Rapha Santa Cruz e os balabaristas Delmar Camilo e Petit Lutan. A venda dos ingressos é feita no local e a meia entrada custa R$25.

Teatro do Parque

O Teatro do Parque recebe o espetáculo “Cinderela e o sapatinho de cristal” neste sábado (12), às 16h, com ingressos a partir de R$ 50 (meia), à venda na internet.

Espaço Ciência

Neste sábado (12) e domingo (13), o Espaço Ciência estará aberto ao público das 13h às 17h. O local terá passeio de barco, das 13h30 às 15h; bicicleta equilibrista das 13h30 às 15h; observação solar 13h30 às 14h30; e oficina de construção e lançamento de Foguetes, das 15h às 15h30. As atividades de forma detalhada podem ser conferidas na matéria do JC.

RioMar Recife

O RioMar Recife promove neste sábado (12) o Circo na Praça, um projeto autoral que terá como atração o Circo da Trup. A apresentação acontece às 16h, no palco montado na Praça de Alimentação, no Piso L3. O acesso é gratuito. O espetáculo terá palhaços, malabaristas, contorcionistas, equilibristas, pernas de pau, mágico, bailarinas e muito mais.

Shopping Recife

O Shopping Recife programou algumas atrações para o mês de outubro que seguem ativas neste fim de semana. O Piquenique do Bita com brincadeiras, músicas e lanche com frutas, sucos, pães, bolos e geleias, acontece neste sábado (12) e domingo (13), às 15h, 16h30 e 18h. Os ingressos estão à venda no site.

Na pracinha do mall terá atividades gratuitas para as crianças como corrida de saco, pula corda e oficina de bolha de sabão gigante e massa de modelar. Será nesta sexta (11) e sábado (12), a partir das 16h.

Além disso, na praça de eventos do shopping tem o Parque Miraculous, com as aventuras de Ladybug e Cat Noir em quebra-cabeça, piscina de bolas, pula-pula e tobogã. A atividade vai até 14 de outubro, das 10h às 22h, com ingressos à venda no local.

Plaza Shopping

O Plaza Shopping vai promover uma série de shows gratuitos para pais e filhos. Neste sábado (12), Dia das Crianças, o mágico Rodrigo Lima faz performance às 15h30. Na sequência, haverá apresentação inédita do Circo Colorido, às 16h30. Já no domingo (13), é a vez do grupo Ludicanto, às 17h.

Shopping Tacaruna

Neste sábado (12) e domingo (13) Mari Bigio faz a festa no Festival Palco da Alegria com shows no Rooftop do mall, a partir das 17h, com entrada gratuita. As apresentações marcam o lançamento do novo álbum da artista “Brinquedo de Cantar”, com um repertório que inclui samba, forró, músicas que brincam com o imaginário infantil e colocam a família inteira para dançar e cantar junto.

Shopping Boa Vista

Fitdance e o humor do mágico Rodrigo Lima serão apresentados para alegrar o Dia das Crianças neste sábado (12). A programação é gratuita e ocorre na Praça de Alimentação da terceira etapa. As aulas de fitdance vão das 15h às 17h30, com duas turmas: o FitDance Kids ocorre no horário das 15h às 16h, sendo voltado para crianças de 5 a 8 anos; e o FitDance Teen vai das 16h30 às 17h30, para quem tem de 9 a 13 anos. No Dia das Crianças, as aulas terão a participação dos personagens Power Rangers. Além disso, terá show gratuito do mágico Rodrigo Lima. A apresentação tem início às 14h com mágica, interações com o público, ventriloquia e muitas risadas. O show é indicado para toda a família, em especial, para os pequenos de 4 a 11 anos.

Camará Shopping

Dentre as atrações preparadas para todo mês de outubro, destaca-se o espetáculo “Divertidamente no Teatro”, produzido pela Zoom Eventos, que acontecerá no sábado(12), às 16h. A apresentação é gratuita e promete ser o ponto alto do Camará Kids, garantindo uma tarde de muito entretenimento para a criançada e seus familiares.

Divertida Mente 2 está sendo a febre do momento entre as crianças - Divulgação

Espaço Juana Moura

Neste sábado (12), terá a Oficina de Bag Charms, no Espaço Juana Moura no Parnamirim, com oficina de criação de chaveiros personalizados para os pequenos. A empresária Juana Moura desenvolveu um passaporte que inclui um roteiro de criação personalizado, com itens como charm de borracha, charm de pelúcia, strap de bolas, pingentes e iniciais dos nomes das crianças para personalização. As atividades acontecem no sábado, das 9h às 15h, com vagas limitadas no valor de R$150.

Reserva do Paiva

O Circo do Paivinha chega ao litoral sul neste fim de semana. No sábado (12), das 16h às 19h, o evento acontece no Empório do Paiva com programação para crianças a partir de 4 anos. Oficinas circenses, espetáculos de palhaçaria, recreação e show de mágica são alguns dos destaques do dia. As oficinas e atividades de recreação têm ingressos no valor de R$ 30,00 e podem ser adquiridos Sympla.