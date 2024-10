Mercado pernambucano tem um potencial grande

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leia a coluna social desta sexta no seu JC

Um dos maiores especialistas brasileiros no setor de Feiras e eventos empresariais, Juan Pablo de Vera, presidente da União Brasileira dos Promotores de Feiras, participou de evento e revela que Pernambuco tem um enorme potencial para a realização de eventos, não só os de grande porte, nos Centros de Convenções, como outros menores, em espaços que existem na nossa cidade

Jaqueline e Fernando Moraes, Maria Letícia e Zé Paulo Cavalcanti, João Carlos Paes Mendonça e Auxiliadora em restaurante de Lisboa - |Arquivo pessoal



SAMBA

Álvaro Jucá e Ronald Menezes comandam esta noite, no Mirante do Paço, show de Diogo Nogueira, que promete lotar o espaço.

O chef Roccini Furetti e Maria Paula Caraciolo, que noivaram na cidade de Florença, na Itália | Reprodução Instagram - Reprodução



DISNEY

A Disney anunciou novos projetos para seus parques temáticos e cruzeiros, incluindo uma área para vilões. As novidades vêm após um relatório financeiro que revelou uma queda na frequência dos parques nos Estados Unidos.



ANIMAIS

Quem maltratar animais vai receber punição mais rigorosa, inclusive com prisão, de acordo com projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. A morte provocada de cães e gatos pode dar prisão de até três anos.



REFORMAS



A governadora Raquel Lyra segue firme no projeto de revitalização de prédios antigos. Após o anúncio da reforma no antigo prédio do Diario de Pernambuco, chegou a vez da Fábrica Tacaruna.



GASTRONOMIA



Chefs de todo o país se reuniram em Campos do Jordão, onde celebraram os 30 anos da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. O chef Cesar Santos marcou presença representando Pernambuco e o seu restaurante, associado desde 1996.



ERRATA



A coluna publicou, ontem, dados desatualizados sobre os beneficiados pelo programa ‘’Morar Bem-Entrada Garantida’’. Na realidade, a marca passou de duas mil famílias beneficiadas e chegou a 5.878. Das famílias favorecidas, 58% são chefiadas por mulheres.



MEDICINA



O moderno hospital Memorial Star conta com a experiência e o tratamento personalizado do médico peneumologista Dr. Murilo Guimarães, conhecido por sua atuação na medicina torácica.