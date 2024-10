Musical Hair faz apresentação na Concha Acústica neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado (12) e domingo (13), a Concha Acústica da UFPE será palco da montagem do musical "Hair", com início às 18h. Os últimos ingressos estão à venda no Sympla e custam a partir de R$ 70.

Escrito por James Rado e Gerome Ragni, "Hair" é um rock musical emblemático que reflete a contracultura hippie e a revolução sexual dos anos 60. A trama segue a história da Tribo, um grupo de jovens hippies em Nova York que se opõem ao alistamento militar para o Vietnã, enquanto tentam equilibrar suas vidas amorosas e a rebelião contra os valores conservadores da época. A montagem, realizada pela Cia Grupo Vida, promete um espetáculo vibrante, com todo o elenco cantando ao vivo.