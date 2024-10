Pernambuco poderá ter dois cassinos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caso o Congresso Nacional aprove a volta dos cassinos no Brasil, Pernambuco poderá ter dois deles. Terão que estar integrados a complexos de lazer, como prédios ou embarcações e terão muitas exigências. Como ter um hotel com no mínimo 100 acomodações, área de shopping center, restaurantes, salões para eventos sociais e, evidentemente, salões de jogos e uma casa de shows.

Em entrevista à TV Jornal, o prefeito reeleito do Recife, João Campos, foi recebido pelo nosso diretor de redação, Laurindo Ferreira, e pelo superintendente Vladimir Melo - Tião Siqueira/JC Imagem





CIDADANIA



O comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, aguarda vaga na sua agenda para receber o título de Cidadão de Pernambuco, aprovado pela Assembleia Legislativa, por proposta do presidente Álvaro Porto.

Renata Borba, presidente da Fundarpe, e Cacau de Paula Secretária de Cultura de Pernambuco com os arquitetos Sérgio Osório, Carlos Fernando Pontual e Paulo Roberto na antiga Fábrica Tacaruna - Arquivo Pessoal





SEIS E MEIA



Danilo Caymmi encerra hoje, no Teatro do Parque, o projeto Seis e Meia deste ano. Abertura será de André Macambira.





SURFISTINHA



Um dos filmes brasileiro de maior público, “Bruna Surfistinha”, terá continuação ainda este ano. Papel principal continuará com Deborah Secco.

Uma das noivas dessa semana, a cantora Raphaela Santos - Arquivo Pessoal





LIDERANÇA



A gigante Apple continua dominando o mercado de smartphones em 2024. Segundo a consultoria Counterpoint, os três primeiros lugares na lista dos smartphones mais vendidos até o momento são ocupados pelo iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 e iPhone 15 Pro.



ENCONTRO



Os fãs que assistiram o show de Bruno Mars na última quarta se surpreenderam com uma presença no palco: o cantor Thiaguinho apareceu para cantar ‘Cheia de Manias’ e animar o público.



PRÊMIO



A atriz brasileira Fernanda Torres recebeu o prêmio do Critics Choice, principal associação de críticos cinematográficos dos Estados Unidos, pela atuação no filme ‘Ainda Estou Aqui’.



TÊNIS



Com 22 títulos de Grand Slam e um dos maiores ícones do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria. Seu último torneio será o Copa Davis, em novembro.



FURACÃO



Com a passagem do furacão Milton nos EUA e mais de 27 tornados na Flórida, nos solidarizamos com os americanos e brasileiros que estão no país. Além disso, importante lembrar que é um episódio praticamente impossível de acontecer no Brasil.

M O V I M E N T O





BOM DIA: “Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno.” (Rubem Alves)



UMA grande atração musical hoje será o show de Diogo Nogueira no Mirante do Paço.



O HUMORISTA Tom Cavalcante já tem data para vir ao Recife: será no dia 1º de novembro, no Teatro do RioMar.



MARINA Sena e Pedro Sampaio lançaram novo videoclipe da música Escada do Prédio.



O CHEF Armando Pugliesi retorna de circulada gastronômica pela Itália.



HENRIQUE Carmellino Filho lança o projeto digital SIEG Academy. Trata-se de cursos gratuitos de formação de excelência para contadores, empresas contábeis e estudantes.



FOI muito elogiado, pelo vice-presidente do STJ, o ministro Luis Felipe Salomão, as ações do nosso TJPE, principalmente o impacto no acervo de processos envolvendo violência contra as mulheres

A ZARA anunciou nova coleção pensada para o público brasileiro, intitulada Brasil Edition.

PARA o Dia das Crianças, o Teatro do Parque traz amanhã o espetáculo Cinderela e o Sapatinho de Cristal, às 16h.

ANIVERSARIANTES Carlos Bola, Débora Leão, Diana Bittencourt, Eliane Recena, Ivanildo Figueiredo, Lulu Dubeux Paranhos, Maria Nazareth Emerenciano, Mariana Montenegro, Paulo Marinho Filho, Roberto Zirpoli Sobral, Sérgio Barbosa, Tatiana Menezes e Ulisses Porto de Farias Filho.