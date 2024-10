A felicidade de retornar ao Santuário de Lourdes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Já tive o privilégio de visitar os mais importantes santuários católicos do mundo. De todos, o que mais me causou impacto foi o de Lourdes. Tem uma energia especial, que pode ser sentida a cada passo, a começar da capinha, onde Nossa Senhora apareceu, em meio a um espaço lindíssimo. Todos os dias, existe a procissão dos enfermos, quando dezenas de pessoas são levadas, em cadeiras de rodas ou macas, em busca de um milagre, que muitos conseguem. Hoje, estou em Lourdes pela terceira vez, verdadeiro presente de Deus. A convite da Obra de Maria participo do Congresso de Cura e Libertação, com dois dias de oração, comandado por Gilberto Barbosa, presidente da Obra de Maria, com a participação dos padres brasileiros Edmilson Lopes, Roger Luiz, e do frei Josué e da Irmã Kelly.

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto e sua esposa, Sandra Paes Barreto, recebidos em evento pelo cônsul-geral da República Federal da Alemanha para o Nordeste, Johannes Bloos, e sua esposa, Beatrice Wöhler - Divulgação



TV JORNAL



O médico Cláudio Lacerda, referência nacional em transplantes de fígado, é o entrevistado do “João Alberto na Jornal”, hoje, às 13h30. Fala das milhares de cirurgias que já realizou e também do seu trabalho à frente da Faculdade de Medicina da Maurício de Nassau.





DIA DA CRIANÇA



Hoje é o Dia da Criança. A data é comemorada há mais de 100 anos. Foi criado pelo presidente Arthur Bernardes, em 1924, com o nome de Dia da Festa da Criança.



COMEMORAÇÃO



O primeiro aniversário do café, restaurante e bar “La Ursa” no Paço Alfândega, será assinalado neste sábado, com show de Kelvis Duran.

O recifense Bruno Moura com o jornalista Pedro Lins e a produtora Carina Liberato em evento no Rosewood São Paulo - Igor do Ó



JANTAR



Para celebrar os 10 anos do Chicama, o chef Biba Fernandes reunirá 10 chefes convidados para jantar no dia 1º de novembro. Serão eles Rapha Vasconcellos, André Saburó, Dário Costa, Yuri Machado, Miau Caldas, Bruno Catão, Gi Nacarato, Duda Lapenda, Julio Carpentieri e Lícia Maranhão.



AMIGO



Renato Casagrande, governador do Espírito Santos, foi um dos maiores amigos de Eduardo Campos.

Renata Borba, presidente da Fundarpe, e Roberto Salomão, presidente do CAU/PE, na abertura da exposição "Praças de Burle Marx - A arte do paisagismo em fotografia", na Torre Malakoff - Eduardo Cunha



PREMIAÇÃO



O arquipélago de Fernando de Noronha foi eleito a Melhor Ilha das Américas Central e do Sul em 2024, de acordo com a 27ª edição do prêmio Readers’ Choice Awards, da revista Condé Nast Traveller.





NA FRANÇA



Viralizou nas redes sociais o conflito internacional entre Emmanuel Macron, presidente da França e o prefeito de Roma, para manter a série da Netflix “Emily in Paris” na capital francesa. A próxima temporada vai ter gravações na Itália.





M O V I M E N T O



BOM DIA: “Nosso valor é dado antes por nossas boas ações do que pelas belas emoções que sentimos.” (Elias Magoon)



A MÚSICA “Volare”, gravada originalmente por Rita Lee e Roberto de Carvalho acumula milhares de visualizações.



UMA curiosidade: a atriz Flávia Alessandra é formada em Direito.



JOSÉ Joaquim de Almeida Neto e Humberto Vieira de Melo permanecem na equipe jurídica da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco



NENHUMA empresa aérea brasileira conquistou um lugar entre as 25 melhores do mundo, de acordo com o ranking anual “Airline Excellence Awards”.



O ARVO está com novo menu. Para um restaurante com tantos prêmios, o público está com alta expectativa.



A AGRINORDESTE trará, na sua 31ª edição, a Vila Pet, uma atração pet friendly dedicada ao cuidado e diversão de animais de estimação e seus tutores.



O TERCEIRO prédio histórico a ser revitalizado será o prédio do Liceu de Artes e Ofícios. Será, em breve, uma escola técnica.



A MODELO Valentina Sampaio é a primeira brasileira confirmada no retorno do Victoria’s Secret Fashion Show, que acontece na próxima terça.



TAYLOR Swift é a cantora mais rica do mundo, de acordo com a Forbes, com fortuna de R$8,7 milhões.



ANIVERSARIANTES



André Régis, André Santos Cassimiro, Cristina Falcão, Fernanda Muniz, Gilvan Cavalcanti da Silva, João Dourado Filho, Joaquim Barretto, Leonor Castellar, Letícia Lins, Lindalva Rocha, Maestro Spok, Sandra Barbosa e Zezita Barbosa.