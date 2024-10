Um avião sem destino no aeroporto do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há muitos anos, um Boeing 737, da Sterna, empresa de cargas, fez pouso forçado no Aeroporto dos Guararapes e teve, como se diz em batidas de carros, perda total. Quando secretário de turismo, Felipe Carreras conseguiu autorização para levar a aeronave para uma área de mergulhos nas proximidades do Recife, mas problemas na justiça impediram a saída da aeronave, que permanece parada. Lembra o que aconteceu com aviões da Vasp parados anos no nosso aeroporto, por problemas jurídicos. Seria uma grande atração para o turismo de mergulho, que tem muitos aficionados no país.



PINHA



Por aqui não existe o hábito de fazer doce de Pinha, ou Fruta do Conde, como é conhecida no Sul. Por lá é comum, no “Carlota”, do Rio e São Paulo, tem uma mousse de fruta, que é de se comer ajoelhado. Nunca deixo de provar quando vou às duas cidades.

Sophia Lins, Madalena Caldas e Camila Salek, em jantar no Le Chef, onde alinham projetos e parcerias futuras - Reprodução Instagram

GASTRONOMIA

O restaurante “Minha Praia” em Porto de Galinhas, foi eleito o 6º melhor restaurante do mundo na categoria “Tesouros Escondidos” pelo prêmio Travellers Choice, do site Trip Advisor.



INTERNET



Apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade têm condições satisfatórias de conectividade, apesar do acesso à internet estar perto da universalização no país, de acordo o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR.

Camila Barbalho e Felipe Peniago, durante evento empresarial São Paulo - Arquivo pessoal



O MELHOR



O 50 Best Restaurant elegeu o “Disfrutar”, de Barcelona, como o melhor restaurante do mundo na atualidade.



CIRCO

Para celebrar o Dia das Crianças, o RioMar Recife promove o Circo na Praça, na Praça de Alimentação, às 16h, com apresentação de palhaços, malabaristas, contorcionistas, equilibristas, pernas de pau, mágico e bailarinas.



O CAJU



Uma propaganda de cosméticos com Grazi Massafera, viralizou nas redes sociais, graças à versão invertida do caju. No vídeo a fruta aparece grudada no galho da árvore pela castanha. Na verdade, a ligação é feita pelo pedúnculo, nome da carne do caju. Para piorar, a árvore mostrada não é um cajueiro.





SAÚDE MENTAL



Pedro Campos protocolou um Projeto de Lei para criar o Dia Nacional de Conscientização sobre a Promoção da Saúde Mental, a ser celebrado anualmente em 10 de outubro. Essa data permitirá que o Brasil faça mais ações para sensibilizar a sociedade sobre a importância do acesso ao tratamento adequado.



CARNES



Os preços da carne bovina devem continuar altos até o final do ano, de acordo com a EXAME. Em setembro, os preços subiram 2,97%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



HOTELARIA



A demanda por Pernambuco continua em alta. Mesmo após os principais momentos comemorativos, a taxa de ocupação média dos hotéis nos principais destinos próximos a 90% e uma permanência média de 2,3 dias. Dessa vez, os dados da Secretaria do Turismo se referem a este final de semana, em que é celebrado o Dia das Crianças.