Retratos famosos de Romero Britto

O pintor pernambucano Romero Brito, que mora em Miami, já fez retratos de muita gente famosa, como Barack Obama, João Doria, Dilma Rousseff, Sylvester Stallone, Madonna, Michael Jackson, Shakira, príncipe William e Kate e Tom Brady e Gisele Bundchen. Agora lançou um projeto para fazer o retrato de quem desejar. Problema é que cada um custará R$ 1,6 milhão, sendo parte da renda destinada a um museu norte-americano.

Sacha Myrna, destaque na área de imóveis, conferindo as tendências de alto padrão na CasaCor deste ano - Arquivo pessoal



LIDERANÇA



O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo.





ADVOGADOS



Usando a parceria entre as OABs do Brasil e Portugal, 10% dos advogados que atuam em Portugal são brasileiros. São 3,1 mil autorizados a atuar naquele país.



NO ATLANTE



Ainda não está definido o destino do Roofloor do Atlante Plaza, uma parte privilegiada, inclusive com belíssima vista. Algumas hipóteses estão em estudo.





COLEGAS



Dominique de Castro Oliveira, secretária-executiva de Defesa Social, foi colega de turma de Antônio de Pádua, superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, no curso de formação na Academia da Polícia Federal em Brasília.





AEROPORTO



A Aena vai construir, na área do antigo Aeroporto dos Guararapes, um espaço intermodal, conectado à Praça Salgado Filho, que será totalmente reformada.



CASAMENTO



O casamento do ano da sociedade pernambucana é, sem dúvidas, o de Bia Guirão e Jorge, que acontecerá nesta semana, na Argentina, na cidade de Mendoza. A organização, sem defeitos, contou até com um site repleto de dicas para os convidados, como a hospedagem e programações.



DERMATOLOGIA



Gleyce Fortaleza, destaque na dermatologia da nossa cidade e do nosso país, celebrou a marca de 10 anos da Clínica Pele.





NOVO VISUAL



Muito elogiado o novo visual de Ana Paula Marques Belo, assinado pelo hair stylist das famosas, Danilo Herbert, em São Paulo. Ela apostou em um loiro global perolado.



Churrasco



Este primeiro final de semana do Carnivoria promete movimentar o estacionamento externo do RioMar Recife com diversas experiências, como carnes preparadas no fogo de chão, cervejas artesanais e shows de atrações locais.

O presidente da Associação de Empresários do Brasil, Fernando Mendonça, e o vice André Pontes fechando parcerias com o ministro do Tribunal de contas da União, Augusto Nardes, em Brasília - Arquivo pessoal



FAMÍLIA



Rodrigo Faro vai se afastar temporariamente de seu programa na Record para apoiar sua esposa, Vera Viel, que se recupera da retirada de um tumor raro na coxa esquerda. Na programação, será substituído por Adriane Galisteu.