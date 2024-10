Biografia destaca a vida agitada de Schwarzeneggeer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta quarta-feira no seu Jornal do Commercio

Já nas livrarias, a biografia de Arnold Schwarzenegger, que teve uma vida das mais agitadas. Foi Mister Universo, tornou-se o maior fisiculturista de todos os tempos, é um dos maiores heróis de filmes de ação do cinema mundial, foi eleito duas vezes governador do poderoso estado da Califórnia e esteve envolvido em escândalo sexual com a empregada doméstica da sua casa.



Mariana Wanderley, Diretora de Marketing e Comercial da Pernambuco Construtora, ao lado das irmãs Eduarda e Camila Wanderley, comandou o lançamento do Rosarinho Prince Vanguard, no Coco Bambu do Derby - Arquivo Pessoal



MODA



Nem de longe lembrando a força dos anos passados, a São Paulo Fashion Week acontece de hoje a segunda-feira, em vários espaços da capital paulista.





OUTLETS



O Brasil tem 20 shoppings outlets em funcionamento, inclusive o do Recife.





EXAGERO NO SENADO



O Senado brasileiro tem atualmente 6,2 mil servidores, uma média de 75,6 servidores para cada uma dos 82 senadores. Não existe no mundo inteiro qualquer Senado com tantos funcionários.





HOTÉIS



Nova York tem 96 mil quartos de hotéis, número que deve chegar a 115 no final de 2016. Atualmente 380 novos hotéis estão em construção.



HUMOR

O Teatro Riomar Recife recebe neste sábado, às 20h, o espetáculo de stand-up comedy “Em Toda Cidade Tem”, do comediante Flávio Andradde com a personagem pernambucana Cinderela.

HOMENAGEM

Renata Campos e seus filhos com Eduardo Campos: João, Pedro, Miguel e Maria Eduarda Campos marcaram presença ontem em Brasília, no Palácio do Planalto, onde Lula sancionou o projeto de lei que insere Eduardo Campos no Livro Heróis da Pátria.

INVESTIMENTO

Em evento ontem na Adepe, foram anunciados 61 projetos, sendo 37 indústrias, 13 centrais de distribuição e 11 importadores atacadistas. Só os 37 projetos industriais somam R$ 70,4 milhões com expectativa de geração de 642 novos empregos.

OUTUBRO ROSA

Na campanha do Outubro Rosa, o Pobre Juan lançou a sobremesa Taça Fresa e o drink Pink Pond, onde todo o valor arrecadado será revertido para a Fundação Laço Rosa, que apoia mulheres com câncer de mama.

ALUGUEL

Segundo pesquisa da FipeZap Nordeste, o Recife é a cidade mais cara do Nordeste quando o assunto é aluguel de imóvel residencial. A nível nacional, a capital pernambucana só é superada por São Paulo e Florianópolis.





M O V I M E N T O





BOM DIA: “As ocasiões fazem as revoluções.” (Machado de Assis)



CELINA Pessoa de Mello tem participando de eventos sobre leilões de imóveis pelo país.



O RÉVEILLON do Village de Porto de Galinhas já está com todos os lugares reservados.



UMA intensa programação vai marcar o dia 27, dia do centenário da Avenida Boa Viagem.



GEREZ Figueiredo, diretor do Colégio Madre de Deus comandando a mesa no almoço do Filipe.



O ESPETÁCULO documental “Ensaio do agora” estreia amanhã na Caixa Cultural do Recife, abordando o tempo e a memória de mulheres com mais de 60 anos em diálogo com Sylvia Plath.



QUEM ganhou muitos parabéns ontem, quando celebrou nova idade, foi Ana Lúcia Cabral, esposa do superintendente da Sudene Danilo Cabral.



EM HOMENAGEM ao Dia dos Professores ontem, a governadora Raquel Lyra anunciou o início do pagamento do Bônus de Desempenho Educacional.

A INFLUENCER Evellyn Barbosa promove happy hour para o novo lançamento da Schutz, no Shopping Recife, na sexta-feira.



ANIVERSARIANTES

Andréa Pinheiro Machado, Alexandre de Coimbra Pinto, Bosco Lacerda, Carlos Eduardo Priori Filho, Catharina Ferreira, Célio Avelino, Cleide Galdino, Divane Carvalho, Marta Samico, Maurício Gama Vieira, Paula Carneiro de Albuquerque, Rodrigo Carrero, Rodrigo Lopes Farinha, Sérgio Leite e Sônia Cunha.