SJCC promove debates com candidatos do segundo turno

O Sistema Jornal do Commercio realizará, nos dias 23 e 25, debates com candidatos a prefeitos no segundo turno de Olinda e Paulista para apresentarem suas propostas. No primeiro dia, o espaço recebe Mirella Almeida e Vinicius Castello, candidatos em Olinda; e no segundo dia, Ramos e Junior Matuto, candidatos em Paulista. A transmissão será na Rádio Jornal Recife, às 10h30, com mediação da jornalista Natália Ribeiro.

Em festa diplomática, Rinaldo Carvalho, diretor do Museu do Estado, Janete Florêncio, diretora do Conservatório Pernambucano de Música, e o cônsul da Alemanha Johannes Bloos - Arquivo Pessoal

LANÇAMENTO

Será hoje, às 17h, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, o lançamento do livro “O Raio-X de Bóris Berenstein- A Realidade Foi Maior que o Sonho”. É a autobiografia daquela famoso médico, líder da colônia israelita e figura de muito prestígio na nossa sociedade, que escreveu em parceria com a jornalista Mona Lisa Dourado.

NO NANNAI

Dentro das comemorações dos 30 anos da Associação do Prato da Boa Lembrança, a chef Ariani Malouf assina, ao lado do chef Fernando Pavan, jantar de quatro etapas, sábado, no restaurante “Tia Tê”, no Nannai de Muro Alto.

A chef Ariani Malouf que vai assinar jantar sábado no Nannai - Arquivo Pessoal

DESFILE

O Victoria’s Secrets Fashion Show aconteceu, após seis anos, e destacou-se pela presença de grandes nomes, como Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Tyra Banks e Gigi Hadid. Além disso, modelos com curvas e acima dos 50 anos marcaram o desfile.

EM BRASÍLIA

Alessandra Nilo e Juliana César, da ONG pernambucana “Gestos” lançam a 8ª edição do Relatório Luz, editado desde 2017. Será terça-feira, na Secretaria-Geral da Presidência da República, em Brasília, com a presença dos ministros Macaé Evaristo, Nísia Trindade e Márcio Macedo.

Mercedes Pinto, em evento no Hospital Português - Sheila Wanderley

MEDICINA

Dados da Demografia Médica 2024 elaborada pelo Conselho Federal de Medicina mostraram que o número de médicos em Pernambuco aumentou 68% em 14 anos. O levantamento foi até abril deste ano, e apontou que existem 22.189 profissionais no estado.

RÉVEILLON

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou ontem que o Show da Virada na praia de Copacabana contará com shows de Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

CORINGA

O filme "Coringa: delírio a dois" não foi bem recebido pelo público e pelos críticos. Isso reflete sua bilheteria, que está com um prejuízo enorme de US$ 200 milhões. O valor investido no longa foi de US$ 300 milhões.

GUERRA

Uma tristeza o balanço do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza que anunciou que já registraram 42.409 mortos desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro de 2023.

GRAND TOWER

O empresário Leonardo Monteiro de Albuquerque, comandou ontem um importante lançamento da sua LMA Empreendimentos. È o Grand Tower Shopping, obra que concluiu depois de muitos anos parada. Fica anexa ao Shopping Recife, com 30 andares , elevadores de alta velocidade e com 75% dos espaços comercializados.

FERNANDA

A autobiografia "Prólogo, ato, epílogo", de Fernanda Montenegro, que completou 95 anos ontem 95 anos, narra suas memórias com sensibilidade e inteligência. O livro, lançado em 2019, permanece atual. “Não se sabe o que mais admirar nela: se a excelência de atriz ou a consciência, que ela amadureceu, do papel do ator no mundo", escreveu Carlos Drummond de Andrade sobre a grande dama da dramaturgia brasileira.

SHOWS



Amanhã, o Classic Hall recebe o festival "A Hora é Agora", com a apresentação da dupla sertaneja Jorge & Mateus. No sábado teremos o show que assinala os 40 anos de Carreira de Zeca Pagodinho.