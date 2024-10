A consagradora vitória de Pedro Ermirio Freitas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leia a coluna social desta sexta no seu Jornal do Commercio

Depois de uma brilhante carreira no Banco do Nordeste, onde comandou a Superintendência de Pernambuco e foi vice-presidente da Caixa Econômica, Pedro Ermírio Freitas decidiu fazer carreira política. E começou muito bem. Foi eleito prefeito de Aliança, sua cidade natal, obtendo 83,32% dos votos. Um das primeiras mensagens de parabéns que recebeu foi de Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste.

MEDALHA

Em evento ontem no Centro de Informática da UFPE, o professor Paulo Roberto Freire Cunha recebeu a Medalha de 50 anos de Serviço Público concedida pelo Ministério da Educação. Evento teve a presença do reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor Moacir Araújo.

LANÇAMENTO

O médico psiquiatra Samuel Hulak lança o livro “Na Contramão”, hoje, às 18h30, na sede da Academia Pernambucana de Letras.

NA FIEPE

Convidada pelo presidente Bruno Veloso, a governadora Raquel Lyra participou de reunião-almoço da Federação das Indústrias de Pernambuco, ontem. Falou sobre novos anúncios a respeito do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

MIRABILÂNDIA

O CEO do Pernambuco Centro de Convenções, Cláudio Vasconcelos, confirma que o contrato de locação com o Parque Mirabilândia se encerra em maio de 2025. O Consórcio CID, administrador do equipamento, estuda novos projetos para a área. Por falar no Centro de Convenções, o espaço recebe os mais importantes presidentes de congressos e feiras nacionais, amanhã com coquetel nos novos auditórios.

EXPOSIÇÃO

Juliana Notari, em parceria com o Ministério da Cultura, Funcultura e Banco do Nordeste, lança a exposição "Spalt-me: Juliana Notari", amanhã, no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães. Com curadoria de Clarissa Diniz, a mostra revisita mais de 20 anos da trajetória da artista, abordando temas como corpo, ferida, violência e paisagem em três núcleos.

IMÓVEL

O prefeito João Campos anunciou a doação do Edifício Trianon e do Cine Art-Palácio para a construção do novo campus do IFPE. Os imóveis, desapropriados em junho, serão doados ao Ministério da Educação, que ficará responsável pela obra.



MOLOTOV

A 21ª edição do No Ar Coquetel Molotov anunciou ontem Pabllo Vittar como grande atração. Ao todo, são mais de 70% de atrações femininas que passeiam pelo rock, brega, trap, jazz, funk e coco de roda. Evento acontece dia 7 de dezembro.

SUSTENTÁVEL

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, está à frente de uma ação que alia sustentabilidade e inclusão social, transformando 100 toneladas de resíduos em adubo orgânico. A iniciativa também impediu a emissão de cerca de 80 toneladas de dióxido de carbono.

CRIME

O promotor do Condado de Los Angeles, Estados Unidos, George Gascón, declarou que uma nova decisão sobre o caso dos irmãos Menendez, condenados a prisão perpétua pelo assassinato dos próprios pais, após caso voltar à tona por conta de série da Netflix.

RESTAURANTES

O restaurante Tuju, que fica em São Paulo, sob o comando do chef Ivan Ralston Bielawski, conquistou o prêmio de hospitalidade do Latin America’s 50 Best Restaurants, ranking que elege os melhores restaurantes da América Latina.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Haveria mais paz e alegria se os homens voltassem a ser meninos.” (Fernando Sabino)

O CINEMA São Luiz irá reabrir as portas após obras de restauração do prédio, no dia 1º de novembro, com o início da programação do 15º Festival Janela Internacional de Cinema do Recife

RODRIGO Teaser apresenta Tributo ao Rei do Pop Especial - 15 anos sem Michael Jackson, amanbhã, no Teatro Guararapes.

ANDRÉ Saburó e Gi Nacarato participaram do Frescatto Summit, no Rio de Janeiro.

DEPOIS do sucesso do primeiro final de semana, o Carnivoria segue para o segundo e último final de semana da sua terceira edição no RioMar Recife.

MUITOS fãs do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, lamentaram e ficaram surpresos com o falecimento do artista.

INGRID Guimarães vai interpretar papel que se inspira na influencer Silvia Braz. Para isso, ela passou um dia acompanhando Silvia e repetindo seus passos e ações.

JULIANA Queiroz, à frente da IT Brazil, lançou parceria com a Schutz Riomar, em evento que reuniu influencers de moda da nossa cidade.

A NUTRICIONISTA Carol Costa e a mastologista Alessandra Saraiva comandam meeting sobre saúde e bem-estar, quinta, na Track&Field do RioMar.

ANIVERSARIANTES

Alba Castelo Branco Chaminez, Aldo Paes Barreto, Alexandre Mirinda, Ana Amélia Lemos, Célia Labanca, Cida Pedrosa, Fernando Carneiro Leão, Francisco Lapenda Júnior, Gabriel Alves Maciel, Hélder Aragão (DJ Dolores), Lili Asfora, Lucas Fitipaldi, Márcio Vasconcelos, Mary Ann Pimentel, Patrícia Nogueira, Ricardo Teobaldo, Tânia Belo Pereira e Waleska Andrade.