Jessier Quirino apresenta espetáculo "Eu Parece que Tou Vendo" no Teatro RioMar neste domingo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apresentação será no Teatro RioMar com duas sessões: às 17h e às 20h

Celebrando os seus 70 anos de vida, o poeta paraibano Jessier Quirino aporta no Recife com livro novo, e um belo espetáculo de lançamento. Batizado de “Eu Parece que Tou Vendo”, o show acontece neste domingo, dia 20 de outubro, no Teatro RioMar, localizado no RioMar Recife, em duas sessões: às 17h e às 20h.

Como que asseverando sua marca declamatória, de tantos versos e imagens, Quirino renova seu repertório com um espetáculo de poemas inéditos, novas canções e novos causos, e convida o grande público para o espetáculo de lançamento do livro, que contará com a participação de seus músicos, e grande cenário.

Entre poemas inéditos músicas e causos, o destaque é para uma nova empreitada do impagável Mané Cabelim, personagem icônico de Jessier, que, desta vez, inventa de dar pitaco no universo da Inteligência Artificial. Tudo isto sem falar em alguns clássicos sempre esperados, que já fazem parte do imaginário dos seus fãs.

Com seu estilo inconfundível e sua habilidade em traduzir o universo nordestino em versos, causos e músicas, Jessier promete uma noite memorável. Acompanhado por seus músicos, o poeta trará ao público uma mistura única de poesia, humor e melodia, mantendo viva a tradição de sua narrativa envolvente.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site do Teatro RioMar (www.teatroriomarrecife.com.br) ou através do app do RioMar Recife.