Obra de Maria faz evento em Fátima

Gilberto Barbosa e Maria Salomé Ventura, da Obra de Maria, e Wellington da Silva Jardim e Luzia Santiago, da Canção Nova, comandam até hoje, a segunda edição do Congresso Internacional Mariano, no Centro Pastoral Paulo VI, no Santuário de Fátima. Evento que reúne centenas de católicos de várias partes do mundo, tem como tema “Jamais Será Desamparado Aquele que Recorre a Vós” e terá hoje palestras de Márcio Mendes, padres Edmilson Lopes e Roger Luiz; e Frei Josué. Congresso termina com uma missa solene.

MÉDICOS

A Associação Médica de Pernambuco, Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e a Academia Pernambucana de Medicina fazem evento hoje, às 20h, para assinalar o Dia do Médico e entregar a Medalha do Mérito São Luzas, ao médicos Aderson da Silva Araújo, Gilma Cavalcanti Madeira, Ana Maria Van Der Linden e Sandra Mattos.

NO SUPREMO

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para 27 de novembro o julgamento de três ações sobre a regulamentação das redes sociais. Os relatores são os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin e Luiz Fux.

HOMENAGEM

O Quinteto Violado fará amanhã uma homenagem ao flautista Ciano Alves, que integrou o grupo por mais de 40 anos e faleceu em setembro. O tributo será feito com painel de LED e uma música dedicada ao amigo no show de encerramento do Panela do Jazz, no Poço da Panela.

BARES E RESTAURANTES

As vendas de bares e restaurantes caíram 4% em setembro em relação ao mês anterior, de acordo com a Abrasel - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O destaque positivo foi Alagoas, onde as vendas cresceram 7,9%.

TRIBUTO

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas vai homenagear o ministro aposentado do STJ Napoleão Nunes Maia Filho na posse da sua diretoria, no dia 8 de novembro, na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A saudação ao homenageado será feita pelo prefeito João Campos.

MULTA

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos aplicou multa recorde de US$ 4 milhões (R$ 22,8 milhões) à companhia aérea alemã Lufthansa sob a acusação de ter praticado discriminação religiosa contra 128 passageiros judeus, proibindo seu embarque de Nova Iorque para a Hungria, em 2022. Poucos dias depois da proibição, a empresa pediu desculpas pela exclusão dos passageiros.



PROBLEMAS



A empresa italiana Enel, responsável pelo apagão em São Paulo, já perdeu a concessão em Goiás e é alvo do Ministério Público e de Comissões Parlamentares de Inquérito no Ceará e Rio de Janeiro.

SUSPENSO

O STF suspendeu o julgamento sobre a quebra de sigilo de dados de pessoas que buscaram informações sobre Marielle Franco antes de seu assassinato, em 14 de março de 2018, após um pedido de vista do ministro André Mendonça.