O casamento de João Gomes e Ary Mirelle será segunda-feira

João Gomes e Ary Mirelle se casam segunda-feira com cerimônia no Instituto Francisco Brennand, reunindo 350 convidados, inclusive vários artistas. A cerimônia religiosa será oficiada por Dom Marcelo Gomes Costa , a decoração será de Eider Santos, os doces e o bolo de Benta Brigaderia, de Alexandra Barbosa e bem-casados de Dona Wilde Barbosa. A estilista Rosa Clara assinará o vestido da noiva.

Guilherme Cavalcanti, Raquel Lyra e Bruno Veloso, em almoço na Fiepe - Arquivo Pessoal

SPORT

Uma camisa do Sport chegou nas mãos do Papa Francisco, no Vaticano, através do professor rubro-negro Carlos André Moura, Será a segunda do rubro-negro da coleção do Papa. A primeira foi entregue pelo arcebispo emérito Dom Fernando Saburido.

Os noivos Jorge Carriço e Bia Guirão, com Tânia e José Carlos Fontaine, no pré-casamento na Bodega Casarena em Mendonza, na Argentina - Arquivo pessoal

ABELARDO

Antônio Alves, professor de História da UFPE, ministra a palestra ‘Abelardo da Hora: 100 anos de história política e de história da arte’, hoje, às 10h, no auditório do O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Vai abordar a importância que o artista teve não apenas no contexto histórico e artístico, mas também no contexto político em Pernambuco.

AEROLULA

Quando o presidente Lula voltar da viagem que fará à Rússia, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro , vai apresentar as alternativas para aquisição de um novo avião presidencial. A atual aeronave teve problemas ao levantar voo no aeroporto do México no dia 1º de outubro. E continua em manutenção no aeroporto da capital do México.

Eduardo Moretti e Alan Souza recebem o prefeito João Campos na comemoração dos 50 anos das Tintas Iquine, no Instituto Ricardo Brennand - Lucas Moreira



CENTENÁRIO

O comandante Ivanildo Torres esteve à frente da comemoração dos 100 anos do Quartel do Derby, ontem, com a participação do tenores Jefferson Bento e Igor Alves, da Orquestra Criança Cidadã, da Banda da Polícia Militar de Pernambuco e do Coral dos Alunos do Colégio da Polícia Militar

AL PACINO

Já está à venda no Brasil a autobiografia de Al Pacino, intitulada Sonny Boy. Parte do livro relata como o papel de Michael Corleone no filme “O Poderoso Chefão”, de Francis Coppola, o tirou do anonimato e mudou sua vida.

JOIAS

CEO da Pandora, Alexander Lacik acredita que os diamantes sintéticos serão destaque no mercado daqui a 10 anos. Já fazem sucesso no Reino Unido, EUA, Austrália, México e Brasil.

PROCESSOU

Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, enviou uma notificação extrajudicial ao influenciador Pablo Marçal, exigindo que ele não utilizasse a música "Que País é Esse" em suas publicações nas redes sociais.

Presidente

O deputado Eduardo da Fonte me revela que o futuro presidente da Câmara dos Deputado, já está praticamente definido. Será o paraibano Hugo Motta, do Republicanos.

BELEZA

O RioMar Recife recebe, de hoje a terça-feira, a 4ª edição do Outlet da Beleza, evento voltado para profissionais e fãs do meio, com 100 marcas expositoras.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro não dividem mais a mesma colher para mexer o açúcar na xícara de café.” (Romoaldo de Souza)

DEVIDO à qualidade do ar extremamente baixa em várias regiões, a demanda por umidificadores de ar aumentou drasticamente, com vendas subindo até 665% neste mês.

CAMILA Gusmão tem se destacado na área de eventos na nossa cidade. Com boas produções e mailing muito bem selecionado.

A CROCS lançou uma linha de botas para pet, projetada para a anatomia canina. Por incrível que pareça, a coleção foi bastante criticada, sob o argumento de ‘’humanização’’ dos animais.

O INSTITUTO Nacional de Meteorologia divulgou possibilidade de chuvas intensas no Sertão de Pernambuco neste sábado.

O CENTRO Universitário Tiradentes realiza amanhão seu vestibular presencial, que seguem o modelo do Enem.

OUTUBRO está tendo diversas temáticas nos eventos: Outubro Rosa, mês das crianças, Halloween e já começaram as montagens de Natal.

O VERÃO oficialmente só começa no fim de dezembro, mas nos últimos dias, os pernambucanos já vêm reclamando do grande calor.

OS PREÇOS atuais da gasolina estabelecidos pela Petrobras estão 7% acima do Preço de Paridade de Importação.

