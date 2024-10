Prestígio no lançamento do livro de Boris Berenstein

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O médico Boris Berenstein teve uma grande demonstração de prestígio, ao reunir um número enorme de amigos no lançamento do seu livro “Raio-X de Boris Berenstein- A realidade foi maior que o sonho”, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega. Ao lado da esposa Mary e dos filhos. Uma enorme fila pelo autografo, demorou mais de quatro horas e tinha muitos e muitos nomes de prestígio na nossa cidade. Todo mundo elogiando o livro, com texto feito em parceria coma a jornalista Mona Lisa Dourado, com projeto gráfico de Samuca Andrade e prefácio de Marcos Magalhães.

Boris Berenstein com sua Mary, no lançamento da sua biografia na Livraria Jaqueira - Sheila Wanderley/Divulgação

COMEMORAÇÃO

Nilson Lundgren Neto celebrou 33 anos ontem com café da manhã em família, no Eme Café, com a esposa Maria Luisa Friedheim, a filha Tontom e os familiares João Marinho, Dani Moraes e Erwinh Friedheim.

NA TV JORNAL



O entrevistado do "João Alberto na Jornal", hoje, às 13h30, será Paulo Perez, um dos grandes empresários pernambucanos. Fala das suas empresas, a Shineray, o Recife Outlet e sua participação no Cabanga, onde já foi comodoro.

NAS CAMPANHAS

O prefeito João Campos participa intensamente das campanhas em Olinda e Paulista, mas também tem agenda eleitoral fora de Pernambuco. Já foi a Fortaleza, na próxima terça-feira vai a Natal e no dia seguinte a Belém. Os candidatos de Olinda, Fortaleza e Natal são do PT, em Paulista do PSB e em Belém do MDB.

SEM TRAUMAS

Geralda Farias, que teve uma atuação política, tendo sido vereadora do Recife, , revela que aceitou a derrota da sua candidata em Surubim, sua cidade natal. “Faz parte da vida política”, comenta

João Lyra Neto e Leila, no lançamento do livro de Boris Berenstein - Sheila Wanderley/Divulgação

Na OAB

Um grande número de advogados se concentrou em frente ao prédio da OAB de Pernambuco, na Rua do Imperador, para prestigiar o lançamento da chapa de oposição, com Almir Reis na presidência, e Fernanda Resende na vice-presidência, na eleição do dia 17 de novembro.

A irmã Eulália Maria, Superiora-Geral do Instituto das Religiosas da Instrução Cristã e a Irmã Cleonice Santos da Superiora Provincial, entregam ao Papa Francisco a documentação do processo de beatificação e canonização da Irmã Adélia, ex-diretora do Colégio das Damas do Recife. - Arquivo pessoal

POLÍTICA

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não quer ver a esposa, Michelle Bolsonaro, "envolvida em campanha", mas que há possibilidades dela disputar para o Senado Federal em 2026.

CIDADANIA

A Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco promoveu festa em comemoração ao Dia das Crianças, no Lar Tia Socorro. Os presentes foram frutos de doações pedidas para amigos e apoiadores da instituição.

DESPEDIDA

Figura conhecida na cidade, Alan Machado, está de mudança para Barcelona, onde vai fazer seu doutorado. Para se despedir dos amigos recifenses, reúne todos neste hoje, no quintal do Cá-Já, de onde é sócio.

ENSINAMENTOS

O geógrafo João Correia é um professor com destaque nacional. Com a sua série ‘’minuto geográfico’’, que bombou, explica a configuração mundial para seguidores de todo país. Tudo isso além das salas de aula no Recife.

FORTUNA

A Revista Forbes revelou a lista dos jogadores mais bem pagos do mundo. Cristiano Ronaldo lidera seguido de Messi e, Neymar Jr.