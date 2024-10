José Paulo prefere o fado de Coimbra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Presença constante na capital de Portugal, o mestre José Paulo Cavalcanti Filho revela que não é fã do fado de Lisboa, nem de Amália Rodrigues. Gosta mesmo é do fado de Coimbra, onde estudou e que tem como principal figura Adriano Correia de Oliveira. A propósito, ele e Maria Lecticia já estão de volta ao Recife, depois de temporada em Lisboa.

AEROPORTO

Ministros Silvio Costa Filho e Paulo Pimenta comandaram a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, após as tragédias das chuvas. Com 80% da capacidade operacional, o aeroporto retoma a operação de voos segunda-feira.

PROCESSO

Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, enviou uma notificação extrajudicial ao influenciador Pablo Marçal, exigindo que ele não utilizasse a música "Que País é Esse" em suas publicações nas redes sociais.

PRÊMIO

Manuela Moura, Ricardo Varejão, Gabriela Figueiras e Camila Oliveira estão na lista dos melhores advogados no Nordeste, reconhecidos pela Leaders League Brasil.

REPERCUSSÃO

A Suprema Corte do Brasil foi tema de artigo no New York Times, maior jornal do mundo, sobre o poder que o Judiciário conseguiu no país. O artigo concluiu que o STF é a instituição com mais poder no Brasil e uma das supremas cortes mais fortes do mundo.

A MAIOR

A maior suíte presidencial dos hotéis da América Latina é a do “Tivoli Mofarrej”, em São Paulo. Tem 750 m² no 22º andar do prédio, na Alameda Santos.

RANKING

Genebra é a cidade mais cara do mundo, segundo relatório da Numbeo. Para avaliar os custos, foi considerado o custo de alimentação, aluguel e custos de vida gerais.

BLACK FRIDAY

No dia 29 de novembro acontece a “Black Friday”, uma data muito aguardado para o varejo, e atraindo os consumidores. Segundo pesquisa da Forbes, o varejo online projeta um crescimento de 9,1% no faturamento da ação neste ano.

IATES

O Fort Lauderdale International Boat Show, maior “boat show” do mundo, contará com a presença de dois iates 100% brasileiros: os Okeans 52 e 57, da Okean Yachts.

DEBATE

Entre 14 e 16 de novembro, Cais do Sertão recebe autoridades e especialistas no combate à poluição marinha. Serão palestras e apresentação de cases, que demonstrarão para qual caminho o mundo deve seguir em relação aos cuidados com rios e mares.