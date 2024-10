Concerto Candlelight traz o melhor de Tchaikovsky acompanhado de ballet ao Teatro RioMar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O projeto Candlelight volta ao Teatro RioMar nesta sexta-feira (25) com o concerto Candlelight Ballet: O Melhor de Tchaikovsky promete trazer a magia de uma experiência musical ao vivo iluminada por luz de velas combinada com coreografias de ballet. A apresentação acontece às 19h.

O concerto será realizado por um quarteto de cordas com as obras clássicas mais conhecidas de Tchaikovsky. Haverá ainda acompanhamento de uma bailarina, com performance de ballet durante os trechos de “O Lago dos Cisnes”.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão à venda na bilheteria e no site do Teatro RioMar (www.teatroriomarrecife.com.br).

Programação Prevista

Cena 1 - O Lago dos Cisnes *

A Valsa da Bela Adormecida

Dança Árabe - O Quebra Nozes *

Marcha - O Quebra Nozes

Trepak - O Quebra Nozes *

Quarteto No.1 - II Movimento

Valsa das Flores - O Quebra Nozes *

Valsa - O Lago dos Cisnes

Pas De Deux - O Quebra Nozes

A Dança dos Mirlitons - O Quebra Nozes *

Serenata para Cordas - II Movimento

Pas De Deux - O Lago dos Cisnes

Introdução - O Lago dos Cisnes

Moderato Assai - O Lago dos Cisnes

Dança da Fada Açucarada - O Quebra Nozes *

* Acompanhamento de bailarina