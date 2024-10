Falta um hotel na zona Norte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leia a coluna social desta segunda-feira no seu Jornal do Commercio

A região norte do Recife, que engloba bairros importantes como Aflitos, Casa Forte, Monteiro e Encruzilhada, tem uma estrutura praticamente completa de equipamentos, como shoppings, cinemas, hospitais, colégios, faculdades, centros empresariais, vivendo totalmente independente de outros bairros, como o centro da cidade e a zona Sul. É sede de muitas empresas. No entanto não existe na região um só hotel ou flat, mesmo vários terem sido anunciados.

NATAL

A programação do Natal do RioMar, que inclui uma deslumbrante decoração, será apresentada aos formadores de opinião, no dia 29, em almoço no restaurante Pobre Juan.

LANÇAMENTO

A juíza Ana Cláudia Brandão lançou na Escola da Magistratura de Pernambuco, o livro “Direito e Saúde – Uma Jornada de Reflexão e Orientação” com apresentação do ministro do STJ, Ricardo Villa Boas Cueva.

BRASILEIROS

Os brasileiros só perdem para o Canadá e México no número de turistas que visitam Nova York. Neste ano deveremos ter um aumento de 12%, com um total de 920 visitantes brasileiros. Que são, aliás, os que gastam mais na cidade.

NO DISCO

O pernambucano Lenine interpreta a música Cartas Nossas no CD que assinala os 70 anos de Nelson Motta.

LIDERANÇA MUNDIAL

Ao contrário do que se pensa, a França não é mais a maior consumidora de perfumes do mundo, estando agora em quarto lugar. Verônica Kato, perfumista da Natura, revela que a liderança agora é do Brasil e no país o Nordeste lidera no uso de perfumes.

SPA

Na Alemanha, médicos podem receitar uma pausa de até quatro semanas em um spa beira-mar ou nas montanhas para pais e mães cansados. Isso porque muitos chegam com sintomas como insônia, ataques de pânico, depressão ou problemas físicos causados pelo excesso de atividades.

PROGRAMA

Em alta depois de ter conseguido o terceiro lugar na eleição para prefeito de São Paulo, Pablo Marçal pode apresentar um programa de televisão no próximo ano. Não obrigatoriamente, sobre política.

REUNIÃO

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto, visitou o superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, Antônio de Pádua para discutir assuntos institucionais e ações para otimizar as atividades das instituições.

TECNOLOGIA

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva revela que o uso de inteligência artificial é a melhor oportunidade das economias conseguirem ampliar a produtividade.

POLUIÇÃO NO BRASIL

O Brasil é o oitavo país do mundo e o maior da América Latina quando o assunto é o descarte de plástico no oceano. Ao todo, são 1,3 milhão de toneladas lançadas anualmente, revela o relatório da ONG Oceana.



M O V I M E N T O

FERNANDO Dueire, Raul Henry e Jarbas Vasconcelos Filho prestigiaram a comemoração dos 80 anos de Adilson Gomes, que foi um dos maiores amigos de Miguel Arraes.

CONSTANTINO Júnior, ex-presidente do Santa Cruz e da Liga do Nordeste, assume como executivo do América de Natal.

OS CANDIDATOS do segundo turno em Olinda e Paulista fizeram intenções ações campanha no final de semana, de olho na eleição do próximo domingo.

LINDA a palestra da Monja Coen no “Somos Uôge no Mirante do Paço.

O SCOTCH Johnnie Walker traz ao Palato do Riomar quinta-feira, uma experiência inédita, unindo o lançamento do Blue Label Exclusive Umami, um raro whisky, à gastronomia japonesa.

O ATOR Gabriel Leone afirmou que interpretar Ayrton Senna em filme foi o maior desafio da sua carreira.





VIRALIZOU, nas redes sociais, um sofá que vem dentro de uma caixa de menos de 1 metro quadrado e é montado em casa. Muitos criticam a qualidade e muitos gostaram da praticidade.

ANIVERSARIANTES

André Rio, Ângela Belfort, Carla Colaferri, Dilza Marçal, Eduardo Piquet, Estelita Tinoco, Fabiano Rufino Ribeiro, Geraldo Uchoa de Moraes, Inácio Miranda Júnior, Inocêncio Oliveira, Marcus Ramos, Ricardo Leite Vieira e Tanagra Valença Tenório.