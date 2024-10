Candidatos a vice-prefeitos são esquecidos no 2º turno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os candidatos a vice-prefeito no 2º Turno em Olinda e Paulista foram literalmente esquecidos na campanhas. Nunca aparecem no guia eleitoral e têm pouco destaque nos eventos eleitorais, nas ruas das duas cidades Em Olinda são Celso Muniz Filho (de Vinicius Castello) e Chiquinho (de Mirella Almeida). Em Paulista, Felipe Andrade (de Ramos) e Irmã Iolanda (de Júnior Matuto).

EM LONDRES

O pernambucano Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto fazem show pela primeira vez em Londres, em janeiro do próximo ano. Os ingressos estão quase esgotados.

IMÓVEIS

O metro quadrado mais valorizado do Nordeste é o de Maceió. O bairro de Pajuçara ocupa o primeiro lugar no estado e na região. O Recife ocupa a segunda colocação no Nordeste, com o Parnamirim sendo o bairro de mais alto valor na capital pernambucana. Preços médios do metro quadrado: R$ 8.803,00 em Maceió e R$ 8.041,00 no Recife.

APOIO

Jogador brasileiro e do Al-Hilal, Neymar parabenizou o jogador Estêvão, do Palmeiras, por ter superado o craque e batido o recorde de ser o jogador de 17 anos com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro.

NO MAMAM

Foi emocionante a chegada do ônibus enviado pela Usina de Arte com o moradores da vila de Santa Terezinha para a abertura de “Spalt-me: Juliana Notari” no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães.. Autora da _land art_ Diva, que projetou Água Preta no mundo, em 2021.

CINEMA

O filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, chega aos cinemas brasileiros dia 7 de novembro e está sendo muito aguardado pelos cinéfilos pela sua boa crítica e presença em festivais internacionais.

NATAL MÁGICO

Amanhã das 16h às 20h, na sua loja da Domingos Ferreira, a Galpone promove seu Natal Mágico by Paula Accioly. Vai apresenta sua coleção Natal 2024, com uma fábrica de Ursos e lançamento do menu natalino do chef David Guedes.

LANÇAMENTO

O jurista e escritor Jackson Borges de Araújo lançará seu mais novo livro “Dogmatismo a partir de Kant: Por Trás das Máscaras", quinta-feira, no Recife Expo Center, às 17h.

CRAQUE

Charles, destaque no time do Corinthias, jogou pelo Sport e foi campeão pernambucano de 2019. Depois atuou pelo Ceará e o Midtjylland, onde foi campeão da Dinamarca três vezes.

GRÁFICA

O 2º Seminário da Indústria Gráfica - Graphium Show será realizado dias 7 e 8 de novembro, na sede da Fiepe. O evento, promovido será promovido pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Pernambuco e o Sebrae.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Alberto Ferreira da Costa foi um português de alma pernambucana.” (João Carlos Paes Mendonça)

A TV JORNAL/SBT mostra hoje, às 16h, o jogo entre o Real Madri e o Borrua Dortmund, pela Champions League.

A INFLUENCER e empresária Gkay estava no Recife ontem, hospedada no Novotel Marina.

O PROJETO “Candlelight” volta ao Teatro do RioMar sexta-feira com o concerto “Candlelight Ballet: O Melhor de Tchaikovsky.”

EM TEMPORADA no Brasil, Bruno Mars vem surpreendendo com as aparições e presenças em locais badalados.

ONTEM, diversos bairros de Recife e Olinda ficaram sem energia e até sem sinal nos dados móveis durante boa parte da manhã e início da tarde.

A FONOAudióloga recifense Dryelle Azevedo lança o livro "As Descobertas do Coelho Croqui no Reino do Paladar" para inspirar crianças a explorarem os sentidos.

HOJE é o Dia do Enólogo

ISABELLA Figueiredo apresenta, amanhã, novidades no diagnóstico e tratamento do câncer de mama, em evento da Advocacia Geral da União.

ANIVERSARIANTES

Ana Zonari, Armando Peixoto Filho, Augusto Coutinho, Carmem Lúcia Maciel, Edina de Barros Correia, Elina Vieira, Francisco Assis Nascimento, Janilson Dantas, Juliana de Oliveira, Luís Eduardo Antunes, Nair França, Osmar Guedes, Priscila Moura, Rosângela Carneiro Leão e Socorro Vilaça Rodrigues.