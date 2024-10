Mostra reúne trabalhos de 44 pintoras pernambucanas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu abre amanhã, às 18h, a exposição “Elas Pintam o Sete", reunindo o trabalho de 44 pintoras pernambucanas. Entre elas Suzana Azeveto, Thina Cunha, Vânia Coutinho, Adriana Alliz, Eliane Rodrigues, Jéssica Martins, Mayssa Leão, Marisa Lacerda. Nicolle Rocha, Tereza Pemann. Exposição terá homenagem especial em memória de Tereza Costa Rego, Maria Carmem, Inalda Xavier, Sônia Malta, Sylvia Pontual e Guita Charifker.

EMOÇÃO

Uma das presenças mais emocionadas no velório de Alberto Ferreira da Costa foi seu irmão Zeferino, com a esposa Do Carmo. Alberto e Zeferino sempre foram ligadíssimos.

AEROPORTO

Azul, Gol e Latam realizaram ontem os primeiros voos na reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com tripulações compostas por profissionais nascidos no Rio Grande do Sul. A Latam foi além: todos os passageiros do voo Congonhas-Porto Alegre são gaúchos. O aeroporto estava fechado desde maio devido às inundações no estado.

PREJUÍZO

Além de não conseguir ser finalista da Copa do Brasil, o Corinthians teve um prejuízo extra no empate com o Flamengo, domingo. Pagou R$ 500 mil ao adversário Flamengo para poder jogar com o goleiro Hugo Souza, cujo passe pertence ao rubro-negro carioca.

AS PRAIAS

Das 38 praias brasileiras certificadas com a Bandeira Azul na temporada 24/25, vinte são de Santa Catarina. A praia de Patacho, em Alagoas, é a única nordestina da lista. O selo Bandeira Azul indica as praias com melhor qualidade da água, limpeza da areia, preservação de fauna e flora, infraestrutura de serviços, turismo sustentável e segurança para os frequentadores.

NA ARGENTINA

O governo da Argentina anunciou a implementação do programa Manos a la Obra, que obriga os presos a trabalhar na manutenção e reparo das instalações penitenciárias.

AZEITONAS

Pizzarias de São Paulo estão diminuindo ou até suprimindo a azeitona nas pizzas devido ao aumento do preço, que passou de R$ 13,00 para cerca de R$ 40,00 o quilo. A falta de chuvas quebrou a safra de azeitonas na Espanha, responsável por 40% da produção mundial.



EM MARTE

Minha Vida em Marte, de Mônica Martelli, volta ao Recife depois de cinco anos para apresentação única no Teatro Guararapes, sábado. É o retorno da comédia à cidade, após o sucesso absoluto da peça já vista por mais de 380 mil espectadores pelo país.

ESPETÁCULO

É inconfundível voz de Fernanda Montenegro que abre o show de Ana Carolina em homenagem a Cássia Eller. No Recife, o show será no dia 9 de novembro, no Teatro Guararapes.

MÚSICA

Zeca Baleiro e Wado lançam no final deste mês o álbum de inéditas “Coração Sangrento”, que estará no Teatro do Parque no dia 13 de dezembro.